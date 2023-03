Notre tâche consiste maintenant à retourner dans les implantations du Goush Katif et de les reconstruire" (Limor Son Har-Melech)

Après que la Knesset a approuvé l'abrogation de la loi de 2005 sur le désengagement des implantations du nord de la Cisjordanie, certains députés de la coalition de droite ont indiqué que le retour des Israéliens dans le Goush Katif, dans le sud de la bande de Gaza, serait leur prochain objectif.

La députée d'Otzma Yehudit (Force juive), Limor Son Har-Melech, a appelé à l'abrogation de la loi sur le désengagement du Goush Katif et à la restauration des quatre implantations évacuées en Cisjordanie le plus rapidement possible.

Gadi Kabalo Goush Katif

"Nous avons une joie infinie pour une correction historique, mais nous devons poursuivre la mission jusqu'à ce qu'elle soit achevée", a déclaré Limor Son Har-Melech dans son discours au Parlement israélien. "Notre tâche consiste maintenant à veiller à ce que les quatre implantations (du nord de la Cisjordanie) qui ont été évacuées soient rétablies et notre autre mission est de revenir dans celles du Goush Katif et de les reconstruire", a-t-elle poursuivi.

Edited GoogleMaps screenshot / Simcha Pasko Carte de la bande de Gaza, le Goush Katif entouré

"L'annulation de cette loi est le début de la correction d'une injustice historique", a quant à lui réagi le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir après le vote. "Je suis fier de participer au retour du peuple d'Israël dans toutes les régions de notre pays", a-t-il ajouté.