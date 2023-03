Le Premier ministre a toutefois précisé que le gouvernement n'a pas l'intention d'établir de nouvelles implantations dans cette région

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi mercredi aux critiques visant l'abrogation de la loi de 2005 sur le désengagement de certaines localités du nord de la Cisjordanie, assurant que cette décision adoptée lundi soir par la Knesset mettait fin à une situation "discriminatoire et humiliante".

Yossi Zamir/Flash90 Des Israéliens montent des tentes dans l'ancienne implantation juive de Homesh en Cisjordanie.

"La décision de la Knesset d'abroger certaines parties de la loi sur le désengagement met fin à une situation discriminatoire et humiliante qui interdisait aux Juifs de vivre dans les régions du nord de la Samarie, qui font partie de notre patrie historique. Ce n'est pas une coïncidence si des membres éminents de l'opposition ont soutenu cette loi tout au long du processus", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. La loi, adoptée par la Knesset par 31 voix contre 18, interdisait aux Israéliens d'habiter dans des zones du nord de la Cisjordanie évacuées en 2005. En plus des 21 villes israéliennes de la bande de Gaza, le gouvernement d'Ariel Sharon avait également évacué quatre villes de Cisjiordanie : Ganim, Kadim, Sa-Nur et Homesh.

Hillel Maeir/Flash90 Des visiteurs marchent près du château d'eau sur les ruines de l'implantation évacuée de Homesh, le 27 août 2019

Netanyahou a toutefois précisé que le gouvernement n'a pas l'intention d'établir de nouvelles implantations dans cette région, alors que Washington a convoqué mercredi l'ambassadeur d'Israël, Michael Herzog, pour dénoncer cette mesure. La secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a fait part de l'inquiétude de Washington concernant la législation et a appelé les autorités israéliennes à éviter toute action susceptible d'accroître les tensions avant les fêtes de Pessah, Pâques et le ramadan qui ont lieu à la même période cette année.