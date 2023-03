Netanyahou a demandé à son ministre de la Défense de lui accorder quelques jours supplémentaires pour tenter de résoudre la crise et de parvenir à un compromis

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a clairement fait savoir au Premier ministre Benjamin Netanyahou que s'il n'y avait pas de changement ou de compromis sur la réforme judiciaire dans les prochains jours, il ne soutiendra pas la législation et pourrait même voter contre son adoption, a rapporté vendredi Channel 12. Le ministre aurait notamment pointé le projet de loi sur la composition de la commission de sélections des juges, un élément essentiel de la réforme judiciaire du gouvernement.

Les deux hommes ont eu une conversation jeudi, avant un discours télévisé de Netanyahou dans lequel il a assuré que la législation avancerait comme prévu. Gallant avait également de s'exprimer publiquement jeudi soir, avant de finalement annuler son intervention après sa rencontre avec Netanyahou. Il comptait demander publiquement l'arrêt de la législation, en raison de ses vives inquiétudes quant aux conséquences de l'adoption de la réforme sur la cohésion de l'armée, alors qu'un nombre croissant de réservistes ont averti qu'ils ne comptaient plus servir au sein de Tsahal si la réforme était adoptée.

Selon Channel 12, Netanyahou a demandé à Gallant de lui accorder quelques jours supplémentaires pour tenter de résoudre la crise et de parvenir à un compromis, ce que le ministre de la Défense a accepté. La chaîne a également rapporté que Galant a présenté à Netanyahou un tableau "très inquiétant" de l'état de l'armée et de la situation sécuritaire d'Israël, affirmant que la menace d'un refus de servir croissant ne se limitait plus aux réservistes, mais qu'elle pouvait s'étendre aux conscrits et aux officiers de carrière.

Yonatan Sindel/Flash90 Des soldats de réserve israéliens, des vétérans et des activistes manifestent devant la Cour suprême à Jérusalem, le 10 février 2023

Le ministre de la Défense aurait expliqué que les prévisions catastrophiques du chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, concernant l'aggravation des divisions au sein des forces défensives du pays, s'étaient jusqu'à présent avérées exactes. Channel 12 a enfin rapporté que le député du Likoud Yuli Edelstein et peut-être d'autres ont envisagé d'exprimer clairement leur opposition à la réforme dans sa forme actuelle, et pourraient le faire si Gallant finit par s'exprimer.