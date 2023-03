Israël/Réforme judiciaire : Y. Edelstein appelle lui aussi à une pause du processus législatif

L'ancien président de la Knesset a laissé entendre qu'il ne voterait pas le texte du gouvernement s'il était soumis au Parlement cette semaine

Le député du Likoud et ancien président de la Knesset Yuli Edelstein, a appelé dimanche au gel de la réforme judiciaire promue par le gouvernement, laissant entendre qu'il ne soutiendrait pas le vote sur la modification de la composition de la commission de nomination des juges, si le texte était soumis en troisième lecture à la Knesset cette semaine.

Dans une interview accordée à Ynet Radio, Edelstein, qui est un pilier du Likoud, a apporté son soutien au ministre de la Défense Yoav Galant qui a affirmé samedi soir dans une allocution télévisée qu'il fallait arrêter le processus législatif. "Quand ils ne m'ont pas écouté et n'ont pas entendu ma voix, j'ai prouvé que je ne suis pas prêt à être une machine à voter", a-t-il déclaré.

"Ce qui me dérange vraiment, c'est que Tsahal, dans les unités les plus sensibles, devienne un lieu de conflit. Au lieu de servir ensemble, comme ils le font depuis des décennies, les groupes WhatsApp sont devenus politiques, les gens cessent de se parler. C'est une situation très malsaine et cela s'applique non seulement à Tsahal, mais malheureusement aussi à d'autres organisations de sécurité", a-t-il affirmé.

"Bien sûr, je suis favorable à des changements dans le système judiciaire, c'est ma position constante. La question est de savoir si nous avons choisi la bonne voie et si nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs en cours de route. Je pense que c'est le cas", a déclaré celui qui est aujourd'hui le président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Yoav Galant et Yuli Edelstein à la Knesset

Selon Edelstein, le processus législatif ne peut pas être complètement interrompu, car cela impliquerait "deux mauvaises conséquences" : "une fracture dans le pays que l'on ne pourra pas résorber" et une absence de changement du système judiciaire.

Le député a ainsi demandé de reprendre le processus législatif après les festivités du jour de l'indépendance (Yom Haatzmaout). "Nous approchons non seulement des fêtes de Pessah, mais aussi des fêtes nationales. Il va y avoir une grande pause à la Knesset jusqu'au début du mois de mai. Nous pouvons profiter de cette période pour des discussions, et essayer de parvenir à un accord", a-t-il affirmé.