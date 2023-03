Réforme judiciaire : le journal Haaretz publie par erreur un appel à l'arrêt des manifestations

"Il est clair que nous n'approuvons pas de telles publicités. Le pays est déterminé dans la lutte contre la dictature jusqu'à la victoire"

Le journal israélien de gauche Haaretz a dû rendre des comptes à ses lecteurs après avoir publié par erreur une annonce appelant à l'arrêt des manifestations contre le plan de réforme judiciaire dans son supplément du week-end. "Nous aimons Israël et nous appelons à la suspension du processus législatif ainsi qu'à l'arrêt des manifestations", pouvait-on lire en une dans une publicité en forme de communiqué.

Une phrase qui a fait bondir internautes et abonnés qui n'ont pas hésité à s'en prendre directement au propriétaire du quotidien. "Dis-moi Amos Schocken, qu'en penses-tu ? Nous le jeudi on paralyse le pays, on perd des jours de travail, on se couche sur l'asphalte, on prend des coups par les policiers et des feux d'artifice par les haredim, on finance ton journal et le vendredi tu te fous de notre gueule!", a lancé un abonné en colère.

L'intéressé a aussitôt réagi en s'excusant, invoquant "une grave erreur du service commercial du journal". "Alors que selon les consignes de la direction, toute annonce à caractère politique doit être soumise à mon approbation et à celle du rédacteur en chef, cette fois-ci cela n'a pas été fait", a indiqué Amos Schocken.

"Il est clair que nous n'approuvons pas de telles publicités. Le pays est déterminé dans la lutte contre la dictature jusqu'à la victoire", a-t-il ajouté. L'abonné en question s'est dit satisfait des excuses du propriétaire du journal : "Vos excuses sont les bienvenues. Nous continuerons à protéger le pays chacun dans notre domaine", a-t-il écrit.

Le Haaretz est très engagé contre le plan de réforme judiciaire. Parmi ses autres combats emblématiques par le passé on peut citer les accords d'Oslo, le désengagement de la bande de Gaza ou les droits des Palestiniens.