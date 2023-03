Israël/Réforme judiciaire : le ministre de la Défense Yoav Galant limogé par Benjamin Netanyahou

L'annonce intervient au lendemain de l'appel du ministre à suspendre le processus législatif visant à faire adopter le plan de réforme judiciaire

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a limogé le ministre de la Défense Yoav Galant. L'annonce a été faite dimanche soir, au lendemain de l'appel lancé par ce ministre clé de la coalition à suspendre le processus législatif visant à faire adopter le plan de réforme judiciaire.

"Nous avons besoin d'un changement dans le système judiciaire, mais les changements majeurs doivent se faire dans le cadre d'un dialogue. Le processus législatif doit être arrêté", avait déclaré Yoav Galant, appelant à "mener un processus national unificateur et participatif", qui "renforcera l'État d'Israël et préservera la force de Tsahal".

"Nous devons interrompre le processus législatif pour permettre au peuple d'Israël de célébrer ensemble la Pâque et le Jour de l'Indépendance, et de pleurer ensemble le Jour du Souvenir de la Shoah. Ce sont des jours sacrés pour nous. Pour notre sécurité, pour notre unité, il est de notre devoir de revenir dans l'arène du dialogue et de nous rappeler que nous sommes un peuple frère. Dieu donnera du courage à son peuple, Dieu bénira son peuple par la paix", avait-t-il conclu.

Elad Malka/GPO Le ministre de la Défense Yoav Gallant inspecte la frontière libanaise

A la suite de ces propos, Benjamin Netanyahou avait convoqué Yoav Galant, membre du Likoud, en lui disant qu'il avait perdu sa confiance. Le Premier ministre lui a reproché de ne pas l'avoir consulté avant de faire sa déclaration, et l'a accusé d'avoir "agi contre le gouvernement et la coalition" pendant que lui-même se trouvait en déplacement à l'étranger. Yuli Edelstein, autre député Likoud, s'est également prononcé contre le plan de réforme judiciaire dans sa mouture actuelle.

Réagissant à l'annonce de son renvoi, Yoav Galant s'est contenté de déclarer "que la sécurité d'Israël était et resterait la mission de sa vie".

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a salué le limogeage du ministre : "Le peuple veut une réforme maintenant ! Celui qui cède aux réticences ne peut pas rester en poste. Galant a cédé aux pressions et a en outre mené une politique de reddition face au terrorisme. Le Premier ministre a fait ce qu'il fallait et je l'en félicite."

"Le limogeage de Yoav Galant est un nouveau revers pour le gouvernement antisioniste. Le Premier ministre représente un danger pour la sécurité de l'Etat d'Israël", a de son côté déclaré Yaïr Lapid. Quelques heures plus tard, le chef de l'opposition a publié une déclaration commune avec Benny Gantz, leader du parti Union nationale, affirmant que Benjamin Netanyahou venait de franchir "une ligne rouge" : "La sécurité de l'État ne peut pas être une carte dans le jeu politique. Netanyahou a franchi une ligne rouge ce soir. Nous appelons les ministres et les députés Likoud à ne pas écraser la sécurité nationale. Quiconque assumera le rôle de ministre de la Défense se déshonorera. Les yeux du peuple sont tournés vers vous avec espoir. Vous pouvez tout arrêter."

A l'instar du chef de Yesh Atid, les membres de l'opposition ont vivement dénoncé le renvoi de Yoav Galant et qualifié Benjamin Netanyahou de "dictateur".

Dans la foulée, les organisateurs des manifestations ont immédiatement appelé à un nouveau rassemblement "spontané" dans la soirée à Tel-Aviv. Répondant à l'appel, des dizaines de milliers de protestataires ont défilé à Tel-Aviv. Certains ont entrepris de bloquer la route Ayalon, affirmant qu'ils y resteraient toute la nuit. Des milliers d'autres manifestants se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, forçant les barrières de sécurité.