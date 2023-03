Israël : Benjamin Netanyahou annonce la suspension du projet de réforme judiciaire

"Je ne suis pas prêt à déchirer le peuple israélien en morceaux"

Lors d'une allocution lundi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé le gel de l'adoption de la réforme judiciaire jusqu'à l'été prochain, dans l'objectif de parvenir à un compromis. "Je ne suis pas prêt à déchirer le peuple israélien en morceaux", a déclaré Benjamin Netanyahou, dont le discours était particulièrement attendu alors que le pays se trouve confronté à une crise sociale et politique sans précédent dans le pays.

"J'ai appelé plusieurs fois au dialogue au cours des derniers mois et je me suis engagé à trouver une solution. Nous n'avons pas le droit de nous battre entre frères. Nous sommes dans une crise qui met en danger l'unité fondamentale de notre pays. Hier j'ai pris connaissance de la lettre de Benny Gantz appelant au dialogue et je lui tends la main aujourd'hui. Je veux donner une chance à de véritables négociations et J'ai donc décidé de suspendre les deuxième et troisièmes lectures du projet de loi jusqu'à cet été."

Affirmant que la majorité des Israéliens comprenaient la nécessité d'une réforme judiciaire, le Premier ministre a souligné qu'il continuerait dans cette voie "pour laquelle il a été élu", tout en recherchant un consensus. Il a enfin déclaré qu'il était fier et ému en voyant les Israéliens descendre spontanément dans la rue pour affirmer leurs convictions.

La suspension du projet de réforme jusqu'à l'été avait été annoncée un peu plus tôt par le chef du parti Force juive et ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Alors que celui menaçait de faire tomber le gouvernement si Benjamin Netanyahou renonçait à la réforme, les deux hommes sont parvenus à un accord dans la journée stipulant que dans le cas où aucun compromis n'était trouvé autour du projet de loi d'ici l'été, il serait adopté de manière unilatérale.

S'exprimant juste après le Premier ministre, Benny Gantz, le dirigeant du parti d'opposition Union nationale, a salué l'annonce de la suspension du projet de réforme et félicité les manifestants pour leur détermination à l'origine, selon lui, de ce développement. Il a ensuite affirmé qu'il se tenait prêt à entamer le dialogue autour du projet de loi "avec le cœur ouvert".

L'ancien ministre de la Défense a souligné que tout en continuant à s'opposer au gouvernement, il soutiendrait "toutes ses initiatives visant à protéger l'Etat de droit et la démocratie". "C'est par le dialogue et par le consensus que nous parviendrons à résoudre certaines questions qui n'ont pas trouvé de solution depuis la création de l'Etat". "Je ne veux pas que nous nous battions, mais que nous vivions tous ensemble dans un pays libre, démocratique, libéral et sûr", a-t-il conclu.

Le président israélien Isaac Herzog, qui appelait à trouver un compromis depuis des semaines, a lui aussi salué l'annonce de Benjamin Netanyahou. "Suspendre la législation est la bonne chose à faire. C'est le moment d'entamer un dialogue honnête, sérieux et responsable qui calmera les esprits et apaisera les flammes", a-t-il dit dans un communiqué.

"La Maison du Président, la demeure du peuple, se veut un espace de discussions et de formation d'accords aussi larges que possible, dans le but de sauver notre bien-aimé État d'Israël de la crise profonde dans laquelle nous nous trouvons. Paix au pays et joie éternelle à ses habitants", a-t-il ajouté.