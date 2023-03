L'administration américaine entretient de très bonnes relations de travail avec Yoav Galant et s'inquiète de son sort

Après l’annonce du gel de la réforme judiciaire annoncé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou lundi soir, des responsables américains ont fait part à leurs homologues israéliens de leur préoccupation après le limogeage du ministre de la Défense Yoav Galant, rapporte le radiodiffuseur public Kan. Les sources israéliennes ont précisé que l'administration américaine entretient de très bonnes relations de travail avec Yoav Galant.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense Yoav Galant et le chef du Pentagone Lloyd Austin

Un haut responsable du ministère américain de la Défense a déclaré à Kan que "la relation entre Israël et les États-Unis consiste en des valeurs partagées de démocratie, de liberté et d'État de droit, et ces valeurs restent essentielles". "Les États-Unis veulent se concentrer sur le partenariat militaire entre Washington et Jérusalem et sur la meilleure façon de protéger Israël, les États-Unis et le Moyen-Orient. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants israéliens à trouver un compromis dès que possible. Le soutien américain à la sécurité et à la démocratie d'Israël reste fort", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Yoav Galant s'entretient et Benjamin Netanyahou à la Knesset

Après avoir annoncé le limogeage de Yoav Galant dimanche soir et suscité un déferlement de protestations, Benjamin Netanyahou a demandé lundi à ce dernier de démissionner de la Knesset afin de reprendre son poste de ministre. Mais alors que le fait de ne plus être député ne lui permettrait pas de voter contre les lois proposées par le gouvernement, ce qu'il considère comme une sorte d’humiliation, Yoav Galant a catégoriquement refusé l'offre et les pourparlers entre les deux parties sont actuellement au point mort.

Depuis le limogeage de Yoav Galant dimanche soir pour avoir demandé la suspension de la réforme judiciaire, de nombreux responsables du Likoud et de la coalition tentent de le maintenir à son poste.