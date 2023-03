Benjamin Netanyahou ne parviendrait pas à former une coalition en cas de nouvelles élections

Selon les sondages, Benny Gantz, sortirait vainqueur avec 23 sièges et aurait la possibilité de former une coalition

Si les élections avaient lieu aujourd'hui, Benjamin Netanyahou ne serait pas en mesure de former un gouvernement, selon deux sondages réalisés par les chaînes israéliennes N12 et Kan. Le vainqueur d'un éventuel scrutin serait Benny Gantz dont le parti Union nationale obtiendrait 23 sièges et la possibilité de former une coalition.

Après le chaos de la réforme judiciaire et les manifestations qui ont suivi, le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou perdrait ainsi 7 sièges. Tout en restant le principal parti avec 25 sièges, il serait néanmoins incapable de rassembler une majorité.

Le Likoud, le Sionisme religieux, Force juive et les partis ultra-orthodoxes du Judaïsme unifié de la Torah et du Shas n'obtiendraient que 53 ou 54 sièges, loin de la majorité de 61 sièges requise pour former une coalition. Le parti Union nationale, Yesh Atid, le Parti travailliste, Meretz, Israel Beitenou et Ra'am, les partis d'opposition actuels, rassembleraient les 61 sièges requis.

JALAA MAREY / AFP Benny Gantz dans un bureau de vote lors des dernières élections israéliennes

Avec 23 sièges, l'Union nationale de Benny Gantz dépasserait ainsi le parti Yesh Atid du leader de l'opposition Yair Lapid, soit une nette augmentation par rapport à ses 12 sièges actuels. Selon les deux sondages, Yesh Atid tomberait à 22 sièges au lieu de 24.

L’alliance Sionisme religieux-Force juive passerait quant à elle de 14 sièges aujourd’hui à 12 selon N12, et 11 selon Kan. Le parti travailliste n’atteindrait pas le seuil d’éligibilité avec 4 sièges, alors que le parti d’extrême gauche Meretz en aurait 5, lui permettant de retrouver un siège à la Knesset.