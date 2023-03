Israël : la loi qui interdit le hametz dans les hôpitaux adoptée

La nouvelle loi requiert du directeur de l'hôpital qu'il "prenne en considération les droits et les besoins des patients" avant de prendre une telle décision

La Knesset a adopté mardi une loi permettant aux hôpitaux d'interdire tous les aliments contenant du hametz (levain), pendant la fête de Pessah (Pâque juive). Cette loi, proposée par le parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah, permet aux hôpitaux d'interdire les produits levés à tous les visiteurs et au personnel, y compris à ceux qui ne sont pas juifs.

La nouvelle loi requiert du directeur de l'hôpital qu'il "prenne en considération les droits et les besoins des patients" avant de prendre une telle décision. Elle impose également que le site web de l’hôpital la mentionne, ainsi que des panneaux au sein même de l’établissement, et que les employés et les patients de l'hôpital soient tenus au courant de la situation. De nombreux membres du personnel hospitalier non juifs ou juifs laïcs pourraient désormais se voir interdire d'apporter des repas faits maison sur leur lieu de travail pendant Pessah.

Le député du parti ultraorthodoxe du Shas Ouriel Bousso, qui préside la commission de la santé de la Knesset qui a préparé le projet de loi, avait déclaré la semaine dernière que celui-ci était "équilibré". Le député centriste du parti Yesh Atid Vladimir Beliak, a quant à lui dénoncé le projet de loi comme "une nouvelle couche de coercition religieuse imposée au public".

Le parti du Judaïsme unifié de la Torah a présenté le projet de loi en riposte à une décision de la Cour suprême de 2020, qui interdisait aux hôpitaux de fouiller les sacs à la recherche de hametz pendant Pessah. La décision de la Cour faisait suite à des pétitions décrivant les fouilles comme "intrusives".