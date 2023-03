Israël : le député Moshé Gafni demande à Benny Gantz de rejoindre la coalition gouvernementale

Moshé Gafni chercherait à renforcer l'équilibre de la coalition en y ajoutant Benny Gantz et son parti Union nationale

Le député Moshé Gafni du parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah a dit au chef du parti de l'Union nationale et ancien ministre de la Défense sous le précédent gouvernement Benny Gantz, qu’il aimerait le voir rejoindre la coalition gouvernementale, a rapporté le radiodiffuseur public israélien Kan jeudi.

Les propos de Moshé Gafni ont été tenus lors d'une récente réunion entre les deux hommes, au cours de laquelle ils ont discuté des efforts déployés pour parvenir à un compromis sur la réforme du système judiciaire. Moshé Gafni chercherait à renforcer l'équilibre de la coalition en y ajoutant Gantz et son parti. Cette demande de Gafni n’est que la dernière d’un certain nombre de messages similaires transmis à Gantz par les membres de la coalition au cours des dernières semaines, ont ajouté des sources au fait du dossier.

Tomer Neuberg/Flash90 Le chef du parti de l'Unité nationale Benny Gantz

"Le président du parti de l'Union nationale, Benny Gantz, entretient des contacts avec de nombreux membres de la Knesset au sein de la coalition et de l'opposition, et plus encore ces derniers temps, afin de mettre un terme à la menace d'un coup d'État et d'une guerre civile dans la société israélienne. Ceci dit, nous ne commentons pas le contenu des réunions personnelles organisées par M. Gantz", a réagi le bureau de Benny Gantz dans un communiqué.

Par ailleurs, Benny Gantz, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à maintenir Yoav Galant au poste de ministre de la Défense, "sans condition et sans jeux égoïstes aux dépens de la sécurité du pays". Il a également appelé les membres de la coalition à ne pas accepter d’être nommés au poste, avertissant que leur légitimité dans cette fonction serait remise en cause.