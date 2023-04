Netanyahou s'est impliqué dans la réforme judiciaire car "Israël traverse une crise nationale"

Le Premier ministre s'est engagé à ce qu'aucun nouveau juge choisi par le comité de sélection des juges ne soit impliqué dans son procès

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu dimanche à une pétition qui l'accusait d'avoir violé l'accord de conflit d'intérêts en annonçant dans un discours prononcé il y a une dizaine de jours qu'il entrait dans le début de la réforme judiciaire. Selon la pétition du Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël, Netanyahou, inculpé dans une série d'affaires pour corruption, a violé un accord conclu avec la justice selon lequel un Premier ministre inculpé n'a pas le droit d'agir dans un domaine qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts, conformément à un arrêt de la Cour suprême de 2020.

Selon les pétitionnaires, le Premier ministre a violé cet accord en annonçant qu'il entrerait dans le vif du sujet pour trouver un compromis dans cette crise "qui affecte la sécurité de l'État et son économie".

"Avec tout le respect que je dois à tout accord de conflit d'intérêts, lorsqu'il y a un problème dont le président de l'État annonce qu'il pense qu'il peut conduire à une guerre fratricide, le Premier ministre doit, en vertu de sa fonction, gérer le problème et s'impliquer", a écrit Netanyahou dans sa réponse.

Il a également qualifié la période actuelle de "crise nationale avec des conséquences internes et externes pour l'État d'Israël". Dès lors, selon lui, "le Premier ministre est tenu d'agir dans l'intérêt du peuple pour essayer de trouver un consensus national le plus large possible, de prévenir la violence et d'assurer l'ordre public et le fonctionnement quotidien de l'État, la sécurité et la stabilité économique de l'État, et le maintien des relations extérieures de l'État".

Le Premier ministre a par ailleurs fait référence aux échanges qu'il a eus avec des dirigeants sur la question. "Lorsque le président américain et les dirigeants mondiaux expriment une position sur une question et en discutent avec le Premier ministre, il doit s'impliquer, et cela n'a rien à voir avec ses affaires personnelles. C'est le sens du rôle du Premier ministre."

Yonatan Sindel/Flash90 La procureure générale Gali Baharav-Miara à la Cour suprême à Jérusalem

Les avocats Michael Rabillo et Roy Schechter, qui représentent le Premier ministre, ont déclaré que l'accord sur le conflit d'intérêts qui avait été signé ne l'empêchait pas de discuter du comité de sélection des juges. Ils ont toutefois assuré que Netanyahou s'était engagé à ce qu'aucun nouveau juge choisi par le comité de sélection des juges ne soit impliqué dans son procès.