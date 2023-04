Selon Channel 13, si des élections avaient lieu aujourd'hui, les partis de la coalition ne compterait plus que 46 sièges contre 64 actuellement

Le parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en difficulté, selon un récent sondage d'opinion publié dimanche par Channel 13. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le grand parti de droite ne disposerait plus que de 20 sièges sur les 120 de la Knesset, soit le plus bas niveau atteint en 17 ans. Il en compte actuellement 32. Au total, les partis de la coalition ne compterait plus que 46 sièges contre 64 actuellement.

Le parti de l'Union nationale de Benny Gantz deviendrait quant à lui le plus important à la Knesset, avec 29 sièges, soit plus du double des 12 sièges qu'il détient aujourd'hui. Yesh Atid de Yair Lapid obtiendrait 21 sièges, soit une baisse par rapport aux 24 qu'il détient actuellement. Le Likoud deviendrait alors le troisième parti de la Knesset.

33 % estiment que Benjamin Netanyahou et Benny Gantz devraient former un gouvernement d'union nationale

La liste combinée Sionisme religieux-Otzma Yehudit passerait de 14 à 11 sièges, prédit le sondage, et le Meretz (gauche) resterait en dessous du seuil électoral et hors de la Knesset, tandis que le parti arabe Balad, qui n'a pas de député aujourd'hui, obtiendrait 4 sièges. Les partis haredi diminueraient également, avec un total de 15 sièges contre 18 actuellement. Le parti islamiste Ra'am conserverait 5 sièges, le parti à prédominance arabe Hadash-Ta'al en obtiendrait 6 (+1), le parti russophone Yisrael Beytenu en aurait 5 (-1), et le parti travailliste conserverait ses 4 députés.

Yonatan Sindel/Flash90 Le leader du Parti de l'unité nationale Benny Gantz s'adresse aux médias à la Knesset, le 1er mars 2023

Le sondage révèle par ailleurs une chute de la popularité de Benjamin Netanyahou : 71 % des personnes interrogées estiment qu'il ne fait pas du bon travail, contre seulement 20 % qui le considèrent favorablement. 25 % des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement actuel reste en place, tandis que 33 % ont déclaré souhaiter de nouvelles élections. Enfin 33 % estiment que Benjamin Netanyahou et Benny Gantz devraient former un gouvernement d'union nationale.