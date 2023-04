Une coalition de 69 sièges avec l’Union nationale, Yesh Atid, Israël beitenou, Hadash-Ta'al, Ra'am, le parti travailliste et Meretz pourrait être constituée

Le chef du parti de l’Union nationale Benny Gantz serait largement en mesure de former une coalition gouvernementale si les élections israéliennes avaient lieu aujourd’hui, révèle vendredi un nouveau sondage du quotidien israélien Maariv. Une coalition forte de 69 sièges composée de l’Union nationale, Yesh Atid, Israël beitenou, Hadash-Ta'al, Ra'am, le parti travailliste et Meretz pourrait être constituée.

Le Likoud, parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, obtiendrait 26 mandats, à égalité avec celui de Benny Gantz, confirmant la tendance à la baisse de confiance dans le Likoud, également observée pour la plupart des partis de l’actuelle coalition. Yesh Atid, dirigé par le chef de l'opposition Yair Lapid, arriverait en troisième position avec 19 sièges.

Olivier Fitoussi/Flash90 La Knesset

Le parti Force juive d’Itamar Ben Gvir récolterait seulement quatre mandats s’il se présentait sur une liste distincte de celle du parti du Sionisme religieux de Betsalel Smotrich. Ce dernier remporterait quant à lui cinq sièges. Les résultats de ces deux partis illustrent une nette baisse par rapport aux 14 sièges obtenus sur liste commune lors des dernières élections.

Les partis ultraorthodoxes demeureraient stables avec neuf sièges pour le parti séfarade Shas et sept pour les Ashkénazes du Judaïsme unifié de la Torah. À gauche du spectre politique, Meretz et le parti travailliste franchiraient tous deux le seuil d’éligibilité avec quatre sièges chacun. Enfin, les partis arabes Ra'am et Hadash-Ta'al récolteraient respectivement quatre et six mandats, signifiant que Benny Gantz pourrait se passer du support de Hadash-Ta'al pour former sa coalition, certains au sein de son bloc jugeant les positions du parti arabe trop extrême.