Le texte vise à limiter l'influence des tribunaux et des politiciens sur le comité de sélection des juges

Les négociations entre la coalition et l'opposition sur les réformes judiciaires se poursuivent à la résidence du Président à Jérusalem sous les auspices d'Isaac Herzog. Après plusieurs semaines de discussions, une proposition de compromis sur la réforme judiciaire a été soumise à la coalition et à l'opposition sur le point clé du Comité de sélection des juges, l'un des aspects les plus controversés du texte prévu par le gouvernement, a rapporté dimanche la radio publique Kan Reshet Bet.

Dans le système actuel, les juges eux-mêmes ont une influence considérable sur la sélection des futurs juges. Les réformes proposées par le ministre de la Justice, Yariv Levin, avaient pour objet de donner au pouvoir exécutif beaucoup plus de poids dans la leur sélection pour éviter cet esprit de caste dénoncé comme éloigné des réelles préoccupations des citoyens. Les opposants à la réforme estiment, eux, que le fait de donner aux politiciens le pouvoir de sélectionner les juges politiserait les tribunaux et mettrait en péril leur indépendance.

Ainsi, le compromis discuté avance que, ni les juges, ni les hommes politiques ne feraient partie du comité de sélection. Au lieu de cela, ils choisiraient des représentants au sein du comité des juges.

Yonatan Sindel/Flash90 Le député Simcha Rothman, chef de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice et le ministre de la Justice Yariv Levin

Selon le texte, la coalition et l'opposition pourront choisir des membres issus de différents secteurs de la société civile : universitaires, chercheurs, juges à la retraite, avocats chevronnés… Et les juges pourront également choisir les membres du comité dans ces secteurs. Les représentants nommés resteraient membre du comité de sélection des juges pour une durée de mandat qui serait déconnectée de celle des députés, afin d'éviter des risques de corruption.