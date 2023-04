Benny Gantz creuse l’écart avec Benjamin Netanyahou dans les derniers sondages

L’opposition actuelle serait en mesure de former un gouvernement avec 63 sièges, contre 52 pour la coalition aujourd'hui au pouvoir

Un nouveau sondage réalisé par la chaîne N12, et publié dimanche soir, révèle que l’écart entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou s’agrandit au fur et à mesure des différentes enquêtes. Le dernier en date dévoile que de l’Union nationale deviendrait le parti le plus important avec 28 mandats, contre 24 pour le Likoud de Benjamin Netanyahou actuellement au pouvoir.

Le parti Yesh Atid du leader de l’opposition Yaïr Lapid, serait également en recul, avec 20 sièges. Le parti du Sionisme religieux du ministre des Finances Betsalel Smotrich et Force juive du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, récolteraient ensemble 11 sièges contre 13 dans l’actuelle coalition gouvernementale. Du côté des partis ultraorthodoxes, le Shas perd un siège et tombe à 10, tandis que le Judaïsme unifié de la Torah reste stable avec 7 mandats.

Le parti russophone Israel Beitenou, le parti d’extrême gauche du Meretz ainsi que les partis arabes de Hadash-Ta'al et de Ra'am, passeraient de justesse le seuil d’éligibilité avec cinq sièges chacun. Le parti travailliste et le parti à majorité arabe Balad, ne le franchiraient quant à eux pas.

La coalition gouvernementale actuelle perdrait donc 12 sièges et n’en compterait plus que 52, alors que l’opposition actuelle serait en mesure de former un gouvernement avec 63 sièges cumulés. En outre, Benny Gantz bénéficie d'un taux de popularité de 39 %, devançant Benjamin Netanyahou crédité de 34 %.