Israël : Moshe Arbel devient le nouveau ministre de la Santé et de l'Intérieur

La Knesset a approuvé sa nomination ce mercredi

Moshe Arbel, membre du Shas, est devenu mercredi un nouveau ministre du gouvernement, prenant officiellement en charge les ministères de la Santé et de l'Intérieur après que le chef du parti, Aryeh Deri, a été limogé de ces postes en janvier.

La Knesset a voté par 33 voix contre 12 la prise de fonction M. Arbel, lors d'une session supervisée par un autre député du Shas, Uriel Buso, qui a félicité son collègue pour sa nouvelle mission.

Buso a également exprimé l'espoir que "le président du Shas Deri revienne bientôt au gouvernement afin de remplir ces fonctions".

Lundi, une lettre signée par le rabbin Moshe Maya, membre du Conseil des Sages de la Torah de Shas, a qualifié de "scandaleuse" la révocation de Deri et a promis que le Conseil continuerait à faire pression pour qu'il soit réintégré dans les ministères.

Arbel est considéré comme une force montante du parti Shas. Il est rabbin, titulaire d'une maîtrise en droit, et a servi dans le commandement du front intérieur dans l'unité d'identification des victimes et comme procureur militaire. En tant que membre de la Knesset, il est considéré comme un parlementaire important et sa nomination a également été saluée par l'opposition.

Aryeh Deri ne pouvait plus exercer sa fonction de ministre, comme en avait décidé la Cour suprême en janvier, mettant fin à un suspense de plusieurs jours, consécutif au dépôt de pétitions contre la nomination du président du Shas au gouvernement, en raison de sa condamnation avec sursis pour fraude fiscale. Les recours déposés devant la plus haute instance judiciaire du pays dénonçaient la modification de la loi fondamentale par la Knesset pour permettre au leader ultraorthodoxe de diriger le ministère de la Santé et celui de l'Intérieur.

Tomer Neuberg/Flash90

Deri a été reconnu coupable de corruption lors de son premier mandat de ministre de l'intérieur à la fin des années 1990 et condamné à une peine de prison. En 2022, il a été condamné à une peine avec sursis après avoir accepté un accord concernant des délits fiscaux.