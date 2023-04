Israël : Benjamin Netanyahou assure ne pas suivre son procès en cours

Le Premier ministre a intenté un procès en diffamation au journaliste Ben Caspit et au journal Maariv

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche qu'il ne suivait pas les évolutions de son procès pour corruption en cours. Dans le cadre d'un procès en diffamation intenté au journaliste Ben Caspit et au journal Maariv, le Premier ministre a exprimé sa frustration face l'importante couverture médiatique négative dont lui et sa famille font l'objet, "à une échelle sans précédent dans le monde occidental".

"Il y a beaucoup d'éléments. Je ne suis pas mon procès de nos jours, je n'en ai pas le temps et il y a des gens qui s'occupent de cela", a-t-il déclaré.

Benjamin Netanyahou est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans le cadre de trois affaires distinctes. Il nie tout acte répréhensible et affirme que ces accusations relèvent de la chasse aux sorcières.

Netanyahou a intenté un procès en diffamation contre Caspit en 2018 et demande 200 000 shekels (50 000 euros) de dommages et intérêts pour les affirmations publiées par le journaliste selon lesquelles le chef du Likoud aurait engagé l'un de ses plus proches alliés à la Knesset comme mandataire afin de faire voter un projet de loi qui aurait accordé d'attribution de millions de shekels à l'épouse d'un conseiller juridique chargé d'examiner les preuves dans l'enquête pour corruption avant son inculpation.

Yonatan Sindel/Flash90 Les avocats du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Boaz Ben Zur (à droite) et Amit Hadad (au centre), arrivent à la Cour de district de Jérusalem pour une audience dans le cadre de son procès pour corruption publique, le 6 décembre 2020.

M. Netanyahou a rejeté ces allégations, les qualifiant de mensonges grossiers, et assuré qu'il "n'était pas au courant" des avantages accordés au conseiller juridique à l'époque.

"Ils m'ont accusé d'avoir tenté de corrompre quelqu'un de l'équipe juridique qui me poursuit en justice. Aucune opinion n'a été exprimée ici. J'exige la vérité, c'est mon droit et mon obligation. De tous les mensonges que Caspit a répandus à mon sujet, j'ai choisi de répondre à celui-ci parce qu'il est extrêmement grave et sans fondement", a déclaré Netanyahou à son témoignage.

Yossi Zamir/Flash 90. Ben Caspit, journaliste politique pour Ma'ariv

De leur côté, Caspit et Ma'ariv, affirment que la publication était fondée sur des faits et que l'action en justice intentée par Netanyahou à leur encontre est une tentative de les réduire au silence.

"Les faits mentionnés dans la publication étaient vrais et présentaient un intérêt public important. Les expressions utilisées n'étaient pas diffamatoires et sont donc protégées par la loi. Le plaignant a droit à son opinion grâce à la liberté d'expression, un principe fondamental du régime démocratique israélien. Il est inapproprié pour le Premier ministre de recourir à une tactique consistant à intenter des procès en diffamation dans un but d'intimider", ont-ils répondu.