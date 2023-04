Israël : à la demande des familles, des ministres renoncent aux cérémonies de Yom Hazikaron

Des familles endeuillées ont demandé aux hommes politiques de s’abstenir d'assister aux cérémonies pour respecter cette journée d'unité et de deuil

Plusieurs ministres et députés ont annulé leur participation aux cérémonies de Yom Hazikaron, jour du souvenir en mémoire des soldats de Tsahal tombés dans l’exercice de leurs fonctions et des victimes du terrorisme, qui débuteront lundi soir et se poursuivront dans la journée de mardi. Des familles endeuillées ont demandé aux hommes politiques de s’abstenir d'assister aux cérémonies dans les cimetières militaires cette année, en raison des protestations contre la réforme judiciaire et afin de ne pas subir les tensions qui agitent la société israélienne.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense. Le ministre de la Défense Yoav Gallant

Le ministre de la Défense Yoav Galant a refusé ces demandes, arguant que les ministres et les membres de la Knesset représentaient l'État et que leur présence avait une valeur symbolique. Toutefois, un certain nombre d'hommes politiques ont annoncé dimanche qu'ils respecteraient les souhaits des familles.

Le ministre du Logement et de la Construction Yitzhak Goldknopf et le vice-ministre de la Culture et des Sports Yaakov Tessler, du parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah, ont été les premiers à annuler leur participation. Yitzhak Goldknopf a écrit dans une lettre à une organisation de familles endeuillées responsable des cérémonies militaires, que même s'il souhaitait assister à la cérémonie, il ne voulait pas causer de "désagréments".

Tomer Neuberg/Flash90 Le ministre du Logement et de la Construction Yitzhak Goldknopf

Le ministre de l'Éducation, Haim Biton, du parti ultraorthodoxe Shas, a également annoncé qu'il annulait sa participation à la cérémonie à laquelle il devait se rendre dans la ville de Rehovot. La ministre de la Diplomatie nationale, Galit Distel-Atbarian, du Likoud, a également annoncé se retirer de la cérémonie à laquelle elle devait participer, déclarant que "face aux familles endeuillées, je baisse la tête sans équivoque" et que "leur demande est un ordre pour moi".

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

Les familles endeuillées se sont particulièrement opposées à la venue du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, au cimetière militaire de Beer Sheva, arguant que "l'insoumis, le kahaniste, la personne qui a été condamnée pour avoir soutenu une organisation terroriste et incité au racisme" ne devrait pas assister à la cérémonie.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef de l'opposition Yair Lapid, Yoav Gallant et le chef de l'Union nationale Benny Gantz ont publié vendredi une rare déclaration commune appelant tous les Israéliens à "laisser la controverse de ce jour du souvenir à l'extérieur des cimetières militaires".