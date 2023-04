"Nous continuerons à brandir le drapeau du sionisme, des implantations et de la sécurité"

Le ministre du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, Yitzhak Wasserlauf issu du parti Force juive d’Itamar Ben Gvir, a annoncé mercredi qu'il présenterait à la Knesset un projet de loi visant à faire du sionisme une "valeur suprême et cruciale dans les décisions gouvernementales". Ses efforts s'inscrivent dans une démarche plus large du parti visant à mettre en pratique la loi sur l'État-nation juif.

Yitzhak Wasserlauf a fait savoir que la mesure, qu’il a qualifiée d’"historique", serait soumise au vote dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. "Nous continuerons à brandir le drapeau du sionisme, des implantations et de la sécurité", a-t-il déclaré dans un communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1651271720781709312 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La proposition de loi stipule que les principes sionistes, "tels qu'ils sont exprimés dans la loi sur l'État-nation seront des valeurs directrices et cruciales" et qu'ils constitueront un facteur majeur dans toutes les décisions du gouvernement, "sans diminuer les valeurs ancrées dans les lois fondamentales".

"Les valeurs telles que les implantations, la sécurité, la culture et l'alya, expriment le droit du peuple juif à l'autodétermination sur la Terre d'Israël stipulé dans la Déclaration Balfour et la Déclaration d'Indépendance, et ancré dans la loi fondamentale", peut-on lire dans le texte à soumettre. "L'objectif est que tous les fonctionnaires et branches du gouvernement portent une attention significative aux valeurs sionistes", ajoute le texte.

Dudu Greenspan/Flash90 Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

Adoptée en 2018, la loi sur l'État-nation juif, qui a un pouvoir quasi-constitutionnel, définit Israël comme la patrie nationale du peuple juif et affirme que "la réalisation du droit à l'autodétermination nationale en Israël est unique au peuple juif".