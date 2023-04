Les organisateurs ont qualifié le rassemblement de "marche du million", dans le but de montrer le soutien populaire au gouvernement et à son projet réforme

Plus de 80 000 personnes manifestent ce jeudi soir à Jérusalem en faveur de la réforme judiciaire promue par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et qui a été l'objet de nombreuses protestations ces derniers mois.

Les organisateurs ont qualifié le rassemblement de "marche du million", dans le but de montrer le soutien populaire au gouvernement et à son projet réforme. Plus de mille bus ont été affrétés pour faire venir des manifestants de tout le pays, ont indiqué les organisateurs.

Un organisateur du rassemblement de droite prévu dans les prochaines heures a déclaré que plus de 1 000 bus affrétés devraient transporter les participants à la manifestation jusqu'à Jérusalem. Selon la plupart des estimations, près de 250 000 personnes sont attendues, tandis que Berale Crombie, un des organisateurs, a déclaré à Channel 12 qu'il en attendait 500 000. "Rien que sur notre réseau de bus, nous avons dépassé les 1 000 bus qui se rendent à Jérusalem ce soir", a-t-il affirmé.

"Beaucoup d'autres personnes viendront en voiture ou avec les transports en commun. Nous estimons que nous dépasserons le demi-million de participants".

De nombreux policiers sont présents pour sécuriser la manifestation et maintenir l'ordre. Le Likoud et les partis religieux sionistes, qui ont appelé leurs sympathisants à rejoindre le rassemblement, ont également participé à son financement. "Faites clairement entendre que le peuple exige une réforme juridique", a appelé le ministre de la Justice Yariv Levin, qui devrait participer à la manifestation aux côtés de députés et d'autres ministres de la coalition.

Ce rassemblement intervient alors que des pourparlers ont lieu à la résidence du président à Jérusalem entre des représentants de la coalition et de l'opposition pour parvenir à de larges accords sur les questions visées par la réforme.