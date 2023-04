Israël : la procureure générale et les avocats de Netanyahou discutent d'un accord de plaidoyer

Une réunion a eu lieu après la proposition du tribunal d'examiner la possibilité d'une médiation

La procureure générale Gali Baharav-Miara a rencontré ces derniers jours les avocats du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer. Selon le site d'information Ynet, la réunion a eu lieu à la suite d'une proposition formulée par le tribunal d'examiner la possibilité d'une médiation.

Benjamin Netanyahou a été accusé de fraude, d'abus de confiance et d'acceptation de pots-de-vin dans le cadre de trois affaires distinctes. Il nie toute malversation et accuse l'ancien procureur général, l'accusation et la police d'avoir lancé des accusations fallacieuses dans le but de le renverser.

Les accusations de corruption ont été au cœur d'une longue crise politique qui a poussé les Israéliens à se rendre aux urnes cinq fois en moins de quatre ans. Après avoir perdu le pouvoir en 2021, Netanyahou est redevenu Premier ministre à la fin de l'année dernière, malgré ses ennuis judiciaires. Selon la loi israélienne, le Premier ministre n'a aucune obligation de se retirer lorsqu'il est en procès.

L'étape de la présentation des preuves dans le procès de Netanyahou a commencé en avril 2021 et seulement 40 des 300 témoins appelés à comparaître par l'accusation se sont présentés à la barre.

AFP / POOL Benjamin Netanyahou se rend à son procès

Ces dernières semaines, un juge a recommandé que les parties tentent une médiation non contraignante afin de parvenir à un accord de plaidoyer. Selon certaines informations, les avocats de Netanyahou tentent de persuader la procureure générale de soutenir ce processus, qui permettrait d'accélérer le long procès.

Des proches de Netanyahou estiment que le tribunal a recommandé à l'accusation de parvenir à un accord à la lumière de l'évolution de l'affaire, et d'un dossier qui s'avère de moins en moins solide.