L'adhésion au bloc de l'opposition continue de progresser au sein de la population israélienne tandis que le bloc de la coalition, composé de partis de droite et de formations ultra-orthodoxes, vacille, selon un nouveau sondage réalisé par Panels Politics et publié dans le journal Ma'ariv vendredi matin.

Selon ce sondage, si de nouvelles élections avaient lieu aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz et son parti Unité nationale seraient en bonne position pour former un nouveau gouvernement, même sans l'union des partis arabes Hadash-Ta'al.

Le parti de Benny Gantz deviendrait le plus important, passant des 12 sièges qu'il détient actuellement à 27. Le Likoud, en revanche, continue de perdre du terrain : fort de 32 sièges aujourd'hui, il n'en remporterait que 26 si des élections avaient lieu aujourd'hui.

Dans l'ensemble, les partis de la coalition actuelle n'obtiendraient que 50 sièges, contre 64 aujourd'hui. En revanche, l'opposition passerait de 56 sièges à 70.

Le parti centriste Yesh Atid obtiendrait 19 sièges, tandis que le parti travailliste franchirait de justesse le seuil électoral fixé à 3,25 % avec 3,3 % des voix, et obtiendrait quatre députés. Le parti d'extrême gauche Meretz, qui n'a pas réussi à franchir le seuil lors des dernières élections, obtiendrait, lui, six sièges à la Knesset.

Le parti russophone Yisrael Beytenu d'Avigdor Lieberman reste stable avec six sièges, tandis que les trois principales formations arabes, Ra'am, Hadash-Ta'al et Balad, obtiendraient respectivement cinq, six et zéro siège.

Yonatan Sindel/Flash90 Les chefs des partis d'opposition Avoda Merav Michaeli, Yesh Atid Yair Lapid, Unité nationale Benny Gantz et Israel Beyteinu Avigdor Liberman à la Knesset

À droite, le parti Otzma Yehudit (Force juive) d'Itamar Ben Gvir poursuit sa chute dans les sondages, qui lui prédisent seulement quatre députés en cas d'élections, tandis que le Parti Sionisme religieux de Bezalel Smotrich en obtiendrait six.

Le Shas perdrait un siège, passant de onze à dix, tandis que le parti Judaïsme unifié de la Torah reste stable avec sept sièges.