Israël : la Knesset reprend ses travaux après un mois d'interruption

Les députés vont devoir adopter au plus vite le budget de l'Etat avant de poursuivre les débats sur la réforme judiciaire

La Knesset va reprendre ses débats lundi pour la session d'été après une interruption de quatre semaines en raison des vacances de Pessah (Pâque juive) et des célébrations nationales qui se sont achevées mercredi soir.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Justice Yariv Levin et les membres de la coalition célèbrent le vote en première lecture d'une partie de la réforme de la justice à la Knesset, le 21 février 2023

Avant d'adopter la réforme judiciaire promue par le gouvernement, et décriée vigoureusement par l'opposition, les députés devront d'abord voter le budget de l'État avant le 29 mai, sans quoi le gouvernement sera automatiquement dissous. Le budget qui doit couvrir la période 2023-2024, et qui estimé à mille milliards de shekels, est préparé depuis plusieurs mois par le ministère des Finances et différentes commissions parlementaires.

Mais le processus législatif autour de la réforme judiciaire devrait peser lourd dans les négociations, car les ministres et les partis sont susceptibles de lier leurs intérêts à l'adoption du budget. Le gouvernement a bénéficié d'une prolongation jusqu'à la fin du mois de mai pour adopter le budget.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne une conférence de presse avec le ministre des Finances Bezalel Smotrich au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 11 janvier 2023.

Ce n'est qu'ensuite que les membres de la coalition pourront faire avancer les différentes mesures prévues par la réforme judiciaire. Le texte qui donnera la majorité à la coalition dans la commission de sélection des juges et dans la sélection du président de la Cour suprême est déjà prêt pour une deuxième et une troisième lecture en plénière. Les équipes de la coalition et de l'opposition ont entamé des pourparlers sous l'égide du président Isaac Herzog pour trouver un compromis sur le texte, mais aucun progrès tangible n'a été réalisé à ce jour, selon des sources proches des discussions.

D'autres projets de loi qui devraient être au cœur de discussions difficiles vont également être soumis à la Knesset lors de la session d'été, notamment celui qui prévoit d'accorder des exemptions militaires importantes aux membres de la communauté ultra-orthodoxe, ou encore la fameuse loi qui doit permettre au chef du parti Shas, Aryeh Deri, de rejoindre le gouvernement, après que la Cour suprême a annulé la validation de sa nomination en décembre dernier.