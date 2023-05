Israël : passe d'armes entre Benjamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir

"Si vous ne voulez pas d'un vrai gouvernement de droite, vous pouvez nous renvoyer chez nous"

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a affirmé mercredi que son parti Otzma Yehudit (Force juive) ne votera pas à la Knesset avec le gouvernement tant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'adoptera pas des politiques plus à droite.

Il a notamment fustigé la réponse "faible" du gouvernement face aux attaques de roquettes depuis Gaza mardi, et a souligné l'échec autour de la réforme judiciaire et de la démolition du campement illégal de bédouins palestiniens de Khan al-Ahmar.

"Si vous ne voulez pas d'Otzma Yehudit au gouvernement, vous pouvez nous renvoyer. Si vous ne voulez pas d'un vrai gouvernement de droite, vous pouvez nous renvoyer chez nous", a lancé Ben Gvir à Netanyahou depuis la ville de Sderot, qui a été touché par des roquettes la veille. "Je fais savoir ici que nous, Otzma Yehudit, ne serons pas présents lors des votes à la Knesset tant que le Premier ministre n'aura pas compris que l'objectif de ce gouvernement est d'être un vrai gouvernement de droite", a poursuivi le ministre.

Abir Sultan/Pool Photo via AP Le leader du Likoud Benjamin Netanyahou et le chef d'Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir

Ben Gvir a insisté pour être inclus dans les délibérations en matière de sécurité, notamment celles concernant la réponse aux tirs de roquettes sur Gaza. "Je le dis aussi explicitement que possible : s'il veut que nous fassions partie du gouvernement, il doit nous inviter à ces délibérations et non pas lorsque les décisions ont déjà été prises, comme cela a été le cas ces quatre derniers mois", a-t-il ajouté.

"Si nous sommes des partenaires, nous devons être invités et surtout avoir de l'influence. Si le Premier ministre le souhaite, nous serons heureux, sinon nous ne participerons pas aux votes", a martelé Ben Gvir.