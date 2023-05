Les partis de l’actuelle opposition récolteraient une large majorité de 67 sièges contre 53 pour ceux de la coalition gouvernementale actuellement au pouvoir

Si les élections avaient lieu ce vendredi, le parti de l'Union nationale de l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz obtiendrait 31 sièges, son plus haut score depuis les élections du 1er novembre, selon un nouveau sondage réalisé auprès de 517 participants pour le quotidien israélien Maariv par Panels Politics.

Tomer Neuberg/Flash90 Benjamin Netanyahou

41 % des Israéliens pensent que Benny Gantz est plus apte que Benjamin Netanyahou, l’actuel Premier ministre, à occuper le poste de chef du gouvernement, contre 33 % qui affirment le contraire. Les partis de l’actuelle opposition récolteraient une large majorité de 67 sièges contre 53 pour ceux de la coalition gouvernementale au pouvoir actuellement.

Après l’Union nationale, viendraient le Likoud de Netanyahou avec 25 sièges, Yesh Atid de l’ancien Premier ministre Yaïr Lapid avec 17 sièges, le parti ultraorthodoxe séfarade du Shas avec 10, le parti ultraorthodoxe ashkénaze du Judaïsme unifié de la Torah avec 6, Israel Beitenou 6, Force juive (Otzma yehoudit), Hadash-Ta'al et le Sionisme religieux, avec 5 mandats chacun, et Meretz et Ra'am 4 sièges chacun. Le parti travailliste n’obtiendrait que 2,9 % des voix et ne dépasserait donc pas le seuil électoral de 3,25 %.

Yonatan Sindel/Flash90 Yaïr Lapid

De plus, 62 % des Israéliens ne sont pas satisfaits de la réponse du gouvernement aux attaques à la roquette lancées depuis Gaza cette semaine, dont 30 % de ceux qui ont voté pour la coalition actuelle, contre 20 % de satisfaits et 18 % qui ne savent pas.

En outre, 73 % des Israéliens se disent pessimistes quant à la capacité du gouvernement à réduire le nombre d'homicides en Israël, dont 45% de ceux qui ont voté pour la coalition au pouvoir. 19 % se déclarent optimistes et 9 % ne savent pas.