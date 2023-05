Israël : Itamar Ben Gvir boycotte le Conseil des ministres

"Itamar Ben Gvir n'a aucun intérêt à démanteler le gouvernement"

Itamar Ben Gvir a tenu parole en boycottant ce dimanche le Conseil des ministres, tout comme les autres membres du parti Foce juive. Les ministres du parti d'extrême droite entendaient ainsi protester contre la restitution des corps de trois terroristes appartenant au groupe Fosse aux lions, tués lors d'une opération israélienne le 12 mars dernier. Une initiative qualifiée de "grave erreur" par Itamar Ben Gvir.

Autant dire que le torchon brûle par les deux bouts entre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité nationale, dont le parti a déjà boycotté les votes à la Knesset la semaine dernière, afin de dénoncer le laxisme du gouvernement dans la riposte contre le Hamas suite aux tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Le début de la fin pour l'actuelle coalition ?

"Itamar Ben Gvir n'a aucun intérêt à démanteler le gouvernement, mais il n'a pas non plus intérêt à rester dans un gouvernement qui est de droite seulement sur le papier. Ben Gvir a une liste de demandes qui comprend plus de 10 points, toutes des promesses électorales non pas de Force juive mais du Likoud et de l'ensemble de la droite. Qu'ils réalisent deux ou trois choses sur tout ce qui a été promis au public !", a déclaré dimanche une source au sein du parti Force juive.

Selon de nombreux analystes, Itamar Ben Gvir, malmené dans les sondages, n'aurait en effet pas véritablement l'intention de mettre la coalition en danger, et chercherait plutôt à détourner l'attention de ses échecs en matière de lutte contre la criminalité.

Il n'empêche que le dialogue entre Benjamin Netanyahou et le leader d'extrême droite est pour le moment rompu.