Budget : Israël va allouer 5 milliards de shekels aux ultra-orthodoxes

Le gouvernement de M. Netanyahou a jusqu'au 29 mai pour faire adopter le budget à la Knesset, sous peine d'entraîner automatiquement la chute du gouvernement

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé dimanche que le budget de l'État soit approuvé en deuxième et troisième lectures à la Knesset le 22 mai, une semaine avant la date limite, afin de permettre des corrections en cas de demandes des partis de la coalition.

Plusieurs médias ont révélé qu'environ 5 milliards de shekels (1,25 milliard d'euros) de ce budget seront alloués pour répondre aux demandes des partis ultra-orthodoxes formulées dans les accords de coalition avec le Likoud, dont, 2,5 milliards de shekels (625 millions d'euros) qui seront alloués aux yeshivot (centre d'études juives) pendant deux ans.

Le document détaillant le budget précise que 1,8 milliard de shekels (450 millions d'euros) seront transférés aux enseignants des établissements d'enseignement ultra-orthodoxes, afin d'aligner leur salaire sur celui des enseignants des établissements d'enseignement ordinaires.

Yonatan Sindel/Flash90 Discussion et vote dans la salle d'assemblée de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, Israël.

500 millions de shekels (125 millions d'euros) seront versés au ministère de Jérusalem, de la Tradition et du Mont Meron, dirigé par Meir Porush du parti Judaïsme unifié de la Torah, et une somme similaire à un organisme gouvernemental pour la promotion socio-économique de la communauté ultra-orthodoxe.

285 millions de shekels iront à la formation de l'Autorité pour l'identité juive, un organisme dont la fonction et l'objectif ne sont pas clairs et qui a été promis au député d'extrême droite Avi Maoz du parti Noam.

Le budget de l'État présenté par le gouvernement s'élèvera, en 2023, à environ 484 milliards de shekels (121 milliards d'euros) et en 2024 à environ 513 milliards (128,25 milliards d'euros).

Le gouvernement de M. Netanyahou a jusqu'au 29 mai pour faire adopter le budget à la Knesset, sous peine d'entraîner automatiquement la chute du gouvernement.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le ministre des Finances Betsalel Smotrich participe à une réunion du gouvernement au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 8 janvier 2023.

Lors de la présentation du budget à la Knesset en mars, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a évoqué une "étape critique" pour promouvoir la stabilité économique, assurant qu'Israël abordait la crise économique mondiale actuelle dans de meilleures conditions "que n'importe quel autre pays dans le monde".

Un porte-parole du ministère des Finances a indiqué, dans un communiqué, que les principaux objectifs du budget sont la réduction du coût de la vie, la réduction de la concentration du marché et des barrières bureaucratiques dans le secteur des entreprises, le développement des infrastructures et du parc immobilier, et la lutte contre l'argent non déclaré.