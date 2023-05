"Son but est de permettre l'union des partis arabes et d'injecter du sang neuf dans la politique arabe en Israël"

Le chef du parti arabe Hadash-Taal, Ayman Odeh, se retire de la vie politique après huit ans à la Knesset, a rapporté mardi soir Channel 12. Selon des sources, l'objectif de ce départ est de "permettre l'unification des partis arabes".

Odeh est l'homme qui a fondé la liste unifiée et apporté le plus grand nombre de mandats aux partis arabes. Cela signifie également qu'il ne siègera pas à la prochaine Knesset et ne se présentera pas à la direction du parti Hadash. Cependant, il devrait rester député pendant une période limitée - avant de démissionner définitivement de la Knesset.

Tomer Neuberg / Flash90 Le député de la Liste arabe unifiée Ayman Odeh

"Le but de ce retrait est de permettre l'union des partis arabes et d'injecter du sang neuf dans la politique arabe en Israël afin qu'elle revienne dicter le rythme dans l'arène politique en Israël", ont poursuivi les sources.