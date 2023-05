Israël/Réforme judiciaire : les négociateurs se rapprochent d'un accord sur deux points

L’opposition a plusieurs fois martelé que sans accord sur toutes les questions, il n'y aurait pas d'accord du tout

Les négociateurs de la coalition gouvernementale et de l’opposition sur la réforme du système judiciaire ont fait état d'avancées sur deux points : celui du "caractère raisonnable" des lois et décisions gouvernementales, notamment invoqué par la Cour suprême lors de l’invalidation de la nomination d’Arieh Déri à un poste ministériel, et celui du statut des conseillers juridiques, a rapporté le radiodiffuseur israélien Kan.

Des milliers d'Israéliens manifestent contre les projets du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à réformer le système judiciaire, à Tel Aviv

Des accords sur ces deux points devraient donner plus de temps aux deux parties pour continuer à traiter des questions plus litigieuses qui sont encore loin d'être réglées, telles que la composition du comité de nomination des juges et la clause dérogatoire. Les deux accords en bonne voie rejoignent ceux également très avancés dans les pourparlers sur la question des lois fondamentales et le contrôle juridictionnel de la législation.

L’opposition a toutefois plusieurs fois martelé que sans accord sur toutes les questions, il n'y aurait pas d'accord du tout. Le parti de l’Union Nationale de Benny Gantz s’est d’ailleurs engagé "à maintenir Israël stable et démocratique" et à ne faire "aucun compromis sur la dépolitisation du système judiciaire". "Malheureusement, il n'y a pas de progrès et il n'y aura pas d'accords tant que la question du comité de sélection des juges ne sera pas réglée", a ajouté le parti.

Simcha Rotman, chef du Comité de la Constitution

Le président de la commission des lois, le député Simcha Rotman, a déclaré mardi dans une interview sur Kan, qu'il était "pessimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord". Selon lui, "la réforme sera promue par parties selon la décision des chefs de coalition". Il a en outre affirmé que l'échec des négociations mettrait en danger la coalition gouvernementale. Les négociations autour du plan de réforme judiciaire ont repris mardi à la résidence du président.