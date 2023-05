Le Premier ministre a soumis une proposition sur le sujet le plus sensible : la composition du comité de sélection des juges

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a court-circuité le ministre de la Justice Yariv Levin et a ordonné à l'équipe de négociation de la coalition de discuter du plan de réforme judiciaire du gouvernement avec les représentants de l'opposition à la résidence du président, afin de proposer un compromis, a rapporté jeudi le quotidien Israel Hayom.

Selon le journal, Netanyahou aurait compris que les chances de parvenir à un consensus sur des questions spécifiques étaient minces, du moins tant que Gideon Sa'ar (Unité nationale) était présent, et a ordonné à l'équipe de négociation de proposer des offres sur d'autres questions, y compris la plus sensible : la composition du comité de sélection des juges.

La proposition de Netanyahou stipule que le comité soit composé de 11 membres : cinq issus de la coalition, cinq de l'opposition et un juge à la retraite qui aurait une voix prépondérante et serait nommé par le ministre de la Justice. Le comité actuel se compose de neuf membres : trois juges (le président de la Cour suprême et deux juges de la Cour suprême), deux ministres du gouvernement (dont le ministre de la Justice), deux membres de la Knesset et deux représentants de l'Association du barreau israélien.

Kobi Gideon/GPO e président Isaac Herzog accueille des délégations du Likoud, de Yesh Atid et de l'Unité nationale pour des négociations sur la réforme du système judiciaire dans sa résidence à Jérusalem, le 28 mars 2023.

Le projet de réforme initial concocté par Yariv Levin proposait que le comité soit composé de neuf membres : le président de la Cour suprême, deux juges de la Cour suprême, deux juges à la retraite nommés par le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, deux autres ministres désignés par le gouvernement et trois membres de la Knesset, à savoir le président de la commission de la Constitution, du droit et de la justice et deux autres députés, l'un issu de la coalition et l'autre de l'opposition. La majorité nécessaire pour nommer des juges à la Cour suprême serait de cinq membres du comité, contre sept aujourd'hui.

Cette offre, qui représente une concession importante, a été proposée lors de discussions à la résidence du président sans passer par le ministre de la Justice. Selon Israel Hayom, Yariv Levin, qui n'était pas au courant de cette offre, s'y oppose par ailleurs. Le journal indique toutefois que cette offre, comme les autres, a de forts chances d'être rejetée par l'opposition.