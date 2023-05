Crise au sein de la coalition : "Si le Likoud veut aller aux élections, qu'il en soit ainsi" (Ben Gvir)

Les responsables de la coalition accusent le parti Otzma Yehudit de vouloir provoquer la chute du gouvernement

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a commenté, lors d'entretiens à huis clos, la crise au sein de la coalition concernant les budgets demandés par son parti, Otzma Yehudit, pour le ministère du Développement de la périphérie, du Néguev et de la Galilée. La formation d'extrême-droite a annoncé mercredi qu'elle n'avait pas l'intention de respecter ses engagements envers la coalition, tant qu'il n'y aurait pas de réciprocité. Ses députés ont notamment boycotté des votes à la Knesset, ce qui a permis à l'opposition de faire adopter un projet de loi.

Lors des réunions à huis clos, Ben Gvir a déclaré à ses collaborateurs : "Nous traversons une véritable crise et le Premier ministre doit se pencher sur cette question et la résoudre. Il a une responsabilité en tant que Premier ministre. Aujourd'hui, le Likoud nous a informés qu'il parlait d'élections. Si le Likoud veut aller aux élections plutôt que d'accorder un budget au Néguev et à la Galilée, qu'il en soit ainsi. Nous sommes entrés au gouvernement pour nous occuper de la périphérie et de la sécurité des personnes", a-t-il affirmé.

Des responsables de la coalition ont vivement critiqué Ben Gvir, estimant qu'il pourrait être responsable de l'effondrement de coalition et de la montée en puissance d'un gouvernement de gauche. "Itamar Ben Gvir se soucie davantage de la couverture médiatique que du maintien du gouvernement de droite et de l'intégrité de la coalition", ont déclaré des responsables à Ynet.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir lors d'une réunion du cabinet à Jérusalem le 3 janvier 2023

"Au sein du gouvernement, les problèmes sont résolus ensemble et, contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas le seul à se soucier du Néguev et de la Galilée. Il est peut-être préférable qu'ils fassent tomber le gouvernement, que nous allions aux élections et que le peuple chasse celui qui a fait tomber le gouvernement de droite. L'avènement d'un gouvernement de gauche se fera sur sa tête", ont-ils ajouté.

Le parti ultra-orthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah a également exprimé son mécontentement à l'égard du gouvernement actuel, menaçant de faire tomber la coalition si une loi assouplissant le processus d'exemption de l'armée israélienne pour les étudiants de yeshiva n'était pas adoptée d'ici la fin du mois.