"Il ne peut y avoir aucun compromis entre la démocratie et la dictature"

Les leaders de la protestation contre la réforme judiciaire sont opposés "à tout faux compromis" qui ne manquerait pas, selon eux, d'entraîner un "coup d'Etat" par le gouvernement. C'est ce qu'ils ont fait savoir jeudi, en publiant leurs revendications concernant les pourparlers qui se déroulent actuellement à la Maison du Président.

"Nous sommes opposés à tout faux compromis qui nuira à la démocratie et qui conduira à un coup d'Etat, et nous exigeons l'abolition de toutes les lois putschistes du régime Levin-Rotman. Il ne peut y avoir aucun compromis entre la démocratie et la dictature. La poursuite de pourparlers infructueux cause de terribles dommages à l'économie, à la société et aux relations internationales d'Israël. Netanyahou continue de pousser le pays dans le précipice", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Les dirigeants de la protestation réclament ainsi que la composition de la commission de nomination des juges - l'un des points les plus litigieux de la réforme - reste inchangée.

"Nous exigeons que la commission de sélection des juges se réunisse dans les meilleurs délais et sans modification de sa structure : qu'elle comprenne, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, un représentant de la coalition et de l'opposition, que la pratique de l'ancienneté soit maintenue et que l'élection du président de la Cour suprême et des deux nouveaux juges à la Cour se fasse sans délai."

Le mouvement anti-réforme demande de nouveau que le processus législatif concernant la réforme soit annulé, et non pas seulement gelé, affirmant que ce n'est qu'à cette condition que les pourparlers entre coalition et opposition seront véritablement crédibles. Sans quoi il appelle Benny Gantz et Yaïr Lapid à se retirer ses pourparlers.

"Si Netanyahou refuse de mettre de côté ses lois dictatoriales et de maintenir la commission des juges en l'état, Gantz et Lapid doivent immédiatement se retirer des négociations, faute de quoi ils légitiment le gouvernement le plus extrême et le plus dangereux de l'histoire d'Israël", ont-il conclu.