Israël : le gouvernement approuvera quatre nominations politiques dimanche

L'ancien porte-parole du Likoud Eli Vered Hazan sera nommé ambassadeur d'Israël à Singapour

Le gouvernement approuvera dimanche lors de sa réunion hebdomadaire quatre nouvelles nominations politiques dont deux pour la représentation d'Israël à l'étranger, ont rapporté jeudi soir les médias israéliens.

Le conseiller stratégique Israel Bachar, qui a mené la campagne du Shas lors des dernières élections, sera nommé consul général d'Israël à Los Angeles, tandis que l'ancien porte-parole du Likoud Eli Vered Hazan sera nommé ambassadeur d'Israël à Singapour.

Par ailleurs, Israel Uzan, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Santé, sera nommé directeur général du ministère du Travail. Il s'agit d'une nomination du Shas et du ministre Yoav Ben Zur. Abraham Meir sera nommé directeur général du ministère du Logement, une nomination du sionisme religieux et de la ministre Orit Strook.