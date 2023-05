Le Likoud de Benjamin Netanyahou perd trois sièges par rapport aux sondages réalisés la semaine dernière à l’issue de l’opération Bouclier et flèche

Un nouveau sondage, réalisé pour le journal Maariv par le Panels Politics Institute auprès de 513 participants, révèle que si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud de Benjamin Netanyahou obtiendrait 25 sièges. Cela signifie une perte de trois sièges par rapport aux sondages réalisés la semaine dernière à l’issue de l’opération Bouclier et flèche.

Le parti du Premier ministre revient donc à son niveau d’avant la crise avec Gaza. Le parti de l'Union nationale de Benny Gantz récolterait, quant à lui, 28 sièges, soit un de plus que la semaine dernière, mais trois de moins qu’il y a deux semaines.

42 % des personnes sondées pensent que Benny Gantz est le plus apte à occuper le poste de Premier ministre contre 38 % pour Benjamin Netanyahou. 72 % de ceux qui ont voté pour l’un des partis de la coalition au pouvoir lors des dernières élections ont répondu Netanyahou et 13 % Gantz. À l’inverse, 85 % des électeurs qui ont voté pour l’un des partis d’opposition ont désigné Gantz et 4 % Netanyahou.

Tal Shahar/Pool/Flash90 Le premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, à droite, et le ministre de la Défense, Benny Gantz, tiennent une conférence de presse à Tel Aviv, le 27 juillet 2020.

Par ailleurs, Yesh Atid arriverait en troisième position comme dans les précédents sondages, avec 16 mandats, suivi par les partis ultraorthodoxes du Shas avec 9 sièges et du Judaïsme unifié de la Torah avec 8, du Sionisme religieux avec 7, Israel Beitenou et Hadash-Ta'al 6 chacun et Meretz, Otzma Yehudit et Ra'am avec 5 mandats chacun. Le parti travailliste et Balad ne dépasseraient pas le seuil d’éligibilité de 3,25 %, avec respectivement 2 % et 1,8 % des voix.