Israël : le Likoud accorde 250 millions de shekels aux étudiants des académies religieuses

L'accord met fin à la menace pesant sur l'adoption du budget, le gouvernement ayant jusqu'à lundi pour le voter, avant dissolution automatique de la Knesset

Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou et la faction Agoudat Israel du Judaïsme unifié de la Torah se sont mis d’accord sur une subvention unique aux étudiants des académies religieuses d’un montant de 250 millions de shekels (63,3 millions d’euros). Cet accord résout la crise avec les ultraorthodoxes, après la baisse de l’allocation accordée aux étudiants religieux.

Chaque étudiant recevra donc un montant pouvant aller jusqu'à 2 500 shekels (633 euros). Le Trésor affirme que cette somme proviendra de fonds déjà alloués et non d’argent frais extérieur au budget. Il a été également convenu que cette accord met un terme à toutes les autres revendications des partis ultraorthodoxes.

Yonatan Sindel/Flash90 La Knesset

Le Likoud a déclaré que le montant fera partie des fonds de la coalition et ne dépassera pas le cadre budgétaire actuel. Cet accord est un message à Itamar Ben Gvir : il n'y a pas d'écart d'un shekel par rapport au budget, selon un membre de la coalition sous couvert d’anonymat.

Un responsable du parti de Déguel HaTorah a fustigé les membres d'Agoudat Israel signataires de l’accord, estimant qu’ils n’ont "apporté aucun nouveau shekel". "Leur conduite pourrait nuire à l'éducation ultraorthodoxe. Goldknopf a trompé l'ensemble du public ultraorthodoxe", a-t-il ajouté.

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou

L'accord a mis fin à la plus grande menace pesant sur l'adoption du budget, et donc sur l'existence du gouvernement. En effet, le gouvernement a jusqu’à lundi prochain pour voter le nouveau budget, avant dissolution automatique de la Knesset et organisation de nouvelles élections.