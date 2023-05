Israël : accord entre le Likoud et Force juive avant le vote du budget

Le ministère du Néguev et de la Galilée recevra une augmentation budgétaire de 250 millions de shekels

La coalition a surmonté lundi plusieurs obstacles importants sur la voie de l'approbation du budget de l'État à la Knesset. Après un accord portant sur l'octroi de 250 millions de shekels pour les étudiants en yeshiva (centre talmudique) qui garantit le soutien du parti ultraorthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, c'est également la crise entre le Likoud et Force juive qui a trouvé un dénouement.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sont parvenus à un accord stipulant que le ministère du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale recevrait une augmentation budgétaire de 250 millions de shekels en 2024, provenant des excédents budgétaires de tous les ministères pour 2023.

"Cette augmentation de budget est une nouvelle importante pour les habitants du Néguev et de la Galilée car elle permettra de réduire les écarts entre le centre et la périphérie, et de lutter contre les discriminations qui frappent les résidents de celle-ci", s'est félicité Itamar Ben Gvir.