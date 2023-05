Israël : la Knesset adopte le budget de l'État 2023-2024

Le Budget a été adopté par 64 voix pour et 55 contre

Après une nuit blanche, la Knesset a adopté le budget de l'État 2024-2024 mercredi matin à l’aube, par 64 voix pour et 55 contre. Le paquet de dépenses de 131 milliards de dollars pour cette année et de 139 milliards de dollars pour l'année prochaine a été ratifié lors d'un vote final après près de 36 heures de discussions intenses, selon un communiqué de la Knesset.

L'approbation du budget intervient après des désaccords entre partis de la coalition, mettant le gouvernement en danger. Le budget devait obligatoirement être voté avant le lundi 29 mai sous peine de provoquer une dissolution automatique de la Knesset et de nouvelles élections.

Yonatan Sindel/Flash90 Vote du budget de l'État à la Knesset, à Jérusalem, Israël, le 24 mai 2023

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a notamment eu des entretiens soutenus avec les dirigeants des partis du Pouvoir juif (Otzma yehudit) et du Judaïsme unifié de la Torah. Itamar Ben Gvir, leader du Pouvoir juif et ministre israélien de la Sécurité nationale, avait demandé des fonds supplémentaires pour les dépenses en Cisjordanie. 68,5 millions de dollars seront alloués aux étudiants religieux juifs, et un total de 1,37 milliard de dollars sera alloué à la communauté ultra-orthodoxe.

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Jérusalem pendant que les députés entamaient leurs délibérations en séance plénière mardi soir. À l’issue du vote, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a félicité la coalition pour s'être entendue et être parvenue à un accord sur l'allocation des fonds de l'État.

Yonatan Sindel/Flash90 Vote du budget de l'État à la Knesset, à Jérusalem, Israël, le 24 mai 2023

Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a reproché au budget de négliger les jeunes enfants, déclarant qu'il "brisait l'avenir de l'État d'Israël". Selon lui, Benjamin Netanyahou vit dans une "réalité alternative". Le ministre israélien des finances, Betsalel Smotrich, a pour sa part estimé que le budget "apportera stabilité et certitude à l'économie".