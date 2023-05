Israël : un projet de loi sur les ONG suspendu après des pressions étrangères

La proposition de loi est largement considérée comme une tentative de restreindre l'influence des ONG de gauche

Le gouvernement a décidé de suspendre une proposition de loi visant à taxer à 65 % les dons aux ONG provenant d'entités étrangères, incluant les organes de l'UE et de l'ONU. Cette marche arrière a lieu après que le projet de loi a été fortement critiqué par plusieurs ambassades en Israël, a confirmé samedi soir une source diplomatique.

Selon la proposition de loi, les dons aux ONG dont les actions au cours des deux années précédant ou suivant ces derniers, visent à influencer la politique gouvernementale en faisant pression sur la justice, le Parlement, les autorités locales ou l'opinion publique, devaient être considérés comme "des dons en vue d'une ingérence dans la politique intérieure d'Israël". En tant que tels, il était prévu qu'ils soient taxés à 65% sans aucun droit "d'exonération, de déduction, de compensation ou de réduction". Les ONG en question devaient également perdre leur statut d'utilité publique.

Le projet de loi, qui devait initialement être présenté dimanche à la commission des lois de la Knesset, a été retiré de l'ordre du jour après les critiques d'un certain nombre de représentants étrangers. Hans Docter, l'ambassadeur des Pays-Bas en Israël, et Steffen Seibert, l'ambassadeur d'Allemagne, ont notamment déclaré que "ce projet de loi constituait à leurs yeux, et à ceux de nombreux partenaires internationaux d'Israël, un grave sujet de préoccupation".

Erik Ullenhag, l'ambassadeur de Suède dans l'Etat hébreu, a affirmé que cette loi "limiterait considérablement la société civile israélienne" dont la force et la vitalité sont cruciales dans toute démocratie". Les ambassades de Norvège, du Danemark, d'Irlande et de Belgique en Israël ont également exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de cette loi sur les relations d'Israël avec ses partenaires internationaux.

L'Association israélienne pour les droits civils a déclaré jeudi que ce projet de loi conduirait les ONG taxées d'"activités illégitimes" à se voir retirer leur statut d'organisation à but non lucratif, et qu'il pourrait conduire à "l'effondrement de dizaines, voire de centaines d'ONG, portant gravement atteinte aux droits humains des Israéliens et des Palestiniens ".

Selon la section explicative du projet de loi, le but de celui-ci est de "réduire par les impôts l'ingérence des pays étrangers dans la démocratie israélienne". Le projet de loi, qui a été soumis par le député du Likoud Ariel Kallner, a été proposé à plusieurs reprises par le passé avec une formulation presque identique. Bien qu'elle soit censée s'appliquer aux ONG de tous les camps politiques, la proposition de loi est largement considérée comme une tentative de restreindre l'influence des organisations non gouvernementales considérées comme de gauche, dont beaucoup dépendent de dons étrangers.