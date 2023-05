La nomination du chef du parti à la tête d'une "unité d'identité juive" suscite l'inquiétude en raison de ses positions controversées sur les femmes et les LGBT

Le cabinet devrait dimanche en faveur de la nomination du chef du parti Noam Avi Maoz, député d'extrême droite, au poste de vice-ministre responsable d'une "unité d'identité juive", unité chargée entre autres d'inspecter les programmes externes enseignés dans les écoles. Cette résolution suscite l'inquiétude de nombreuses personnalités politiques, en raison des positions homophobes d'Avi Maoz et de ses déclarations controversées sur le rôle des femmes dans la société, ainsi que sur la légitimité des courants non orthodoxes du judaïsme.

Cette nomination vise "à renforcer l'identité juive dans les écoles" et prévoit la mise en place d'un "système de transparence pour les parents concernant les programmes externes enseignés dans les écoles accessibles au grand public". Ces informations seront disponibles pour les parents, mais collectées et rassemblées par cette nouvelle unité d'Avi Maoz, et non par le ministère de l'Éducation, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'impartialité du système.

Cette mesure a pour objectif d'identifier les directeurs d'école qui promeuvent des programmes axés sur des sujets tels que les questions LGBTQ+ et l'éducation sexuelle, afin que les parents puissent exercer une pression sur les éducateurs.

De son côté, le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch, a déclaré dimanche que cette mesure ne modifierait "en rien la politique du ministère ni les programmes d'enrichissement". De nombreux maires ont déjà déclaré qu'ils prévoyaient de ne pas de coopérer avec le bureau d'Avi Maoz, qui a reçu une enveloppe conséquente dans le budget de l'État adopté la semaine dernière.

Courtesy Le chef de la faction Noam Avi Maoz avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le 27 novembre 2022.

Le chef du parti Noam a quitté le gouvernement fin février, lui reprochant de ne pas avoir l'intention d'honorer l'accord de coalition qui lui donnait le pouvoir d'établir des programmes d'"identité juive". Il avait également critiqué la présence du président de la Knesset, Amir Ohana, ouvertement homosexuel, et de son conjoint lors des cérémonies officielles organisées par l'État pour la Journée de commémoration de la Shoah, la Journée du souvenir et la Journée de l'indépendance. Cependant, en tant que député de la Knesset, il a continué de soutenir la coalition.