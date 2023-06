Israël : Benny Gantz toujours en tête devant Benjamin Netanyahou, selon un nouveau sondage

La coalition gouvernementale actuelle ne compterait plus que 52 mandats, tandis que l'opposition en obtiendrait 68

Le parti de l’Union nationale de Benny Gantz l'emporterait sur le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec 29 sièges contre 26, selon un nouveau sondage réalisé par Panels Politics pour le quotidien israélien Maariv. La coalition gouvernementale actuelle ne compterait alors plus que 52 mandats, tandis que l'opposition en obtiendrait 68.

Haim Zach / GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahou

43 % des personnes interrogées considèrent Benny Gantz comme leur premier choix pour le poste de Premier ministre, alors que 39 % d’entre elles souhaitent que Benjamin Netanyahou continue ses fonctions. Selon le sondage, 14 % des Israéliens qui ont voté pour les partis actuellement au gouvernement tiennent Benny Gantz en plus haute estime que Benjamin Netanyahou et le préfèreraient comme Premier ministre.

Les scores de Yesh Atid, de Shas, du Judaïsme unifié de la Torah, de Hadash-Ta’al, du Sionisme religieux et d’Israel Beitenou restent stables par rapport au dernier sondage réalisé le 24 mai dernier. En revanche, le parti Ra'am gagnerait un siège, pour un total de cinq et Otzma yehudit (Force juive) du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir en perdrait un pour tomber à quatre.

Flash90 Le ministre de la Sécurité nationale et chef du parti Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir

Le parti d’extrême gauche Meretz perdrait lui aussi un siège depuis le dernier sondage et tomberait également à quatre. L'enquête révèle également qu’une fusion entre le parti travailliste et Meretz leur permettrait d’obtenir huit mandats et ainsi d'entrer à la Knesset. Séparément, aucun des deux ne franchirait le seuil d’éligibilité.