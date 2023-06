Le député israélien Rothman "agressé" par des manifestants à New York

Le député d'est emparé du mégaphone d'une manifestante qui était venue l'harceler avec d'autres militants

La police de New York a annoncé, samedi, avoir classé sans suite la plainte déposée la veille par une manifestante qui avait harcelé dans la rue le député israélien Simcha Rothman, député qui s'était ensuite emparé du mégaphone de la femme, selon Haaretz.

L'incident s'est déroulé sur Madison Avenue. La femme de 33 ans a affirmé que Simcha Rothman a saisi le mégaphone, qui était autour de son cou, et a agi violemment. Aucune blessure visible n'a cependant été constatée.

Yonatan Sindel/Flash90 Le député Simcha Rothman, chef de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice et le ministre de la Justice Yariv Levin

Des militants de gauche ont "accompagné" le député Rothman sur le chemin de son hôtel à Manhattan, où il séjournait avant la parade "Celebrate Israel" prévue dimanche.

Le député Rothman a raconté l'incident de son point de vue sur les réseaux sociaux : "Un petit groupe de manifestants violents nous a attaqués, ma femme et moi, alors que nous marchions à New York tard dans la nuit. Ils m'ont bloqué le passage, ont marché sur le pied de ma femme, Chana, et ont proféré des jurons, y compris des menaces de mort. Mes agents de sécurité ont appelé la police, expliqué où nous nous trouvions et nous avons continué à marcher en ignorant les manifestants".

Concernant l'incident avec le mégaphone, il a ajouté : "À un moment donné, les manifestants ont compris qu'ils ne nous dérangeaient pas, puis ils ont mis leur mégaphone contre nos oreilles (ce qui constitue une agression) et ont crié. Les gardes et moi-même leur avons dit, encore et encore, d'arrêter et de s'éloigner, mais ils ont continué".

"Aucun policier ne nous empêchera de faire usage de notre liberté d'expression"

Après les avertissements, Rothman a déclaré : "J'ai pris le mégaphone que la manifestante m'avait mis dans l'oreille, sans la toucher, bien sûr. Après environ un demi-pâté de maisons, nous avons atteint un endroit où nous pouvions attendre la police. Elle m'a accompagné à l'hôtel et l'incident s'est terminé".

Après cette scène, Shany Granot-Lubaton, responsable des manifestations new-yorkaise, a déclaré : "Manhattan n'est pas Hadera. Ici, nous sommes en démocratie, et nous pouvons lui dire ce que nous voulons face à face. Aucun policier ne nous empêchera de faire usage de notre liberté d'expression".