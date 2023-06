Un manifestant israélien tente d'attaquer le ministre de l'Economie à Boston

Nir Barkat a remercié les agents de sécurité qui ont maîtrisé l'agresseur

Un individu a tenté d'attaquer physiquement le ministre israélien de l'Economie Nir Barkat, jeudi dans un hôtel de Boston, a indiqué son bureau. L'agresseur, de nationalité israélienne, a été maîtrisé par l'équipe de sécurité du ministre, qui n'a pas été blessé.

Une vidéo de l'incident diffusé sur les réseaux sociaux montre un groupe de manifestants opposés à la réforme judiciaire promue par le gouvernement israélien qui suit le ministre et son équipe dans un couloir. On voit alors les gardes du corps de M. Barkat repousser les militants. On aperçoit alors l'agresseur parvenir à se faufiler entre les agents de sécurité et courir vers Nir Barkat avant d'être rapidement maîtrisé et plaqué au sol.

https://twitter.com/i/web/status/1666819116630700033

Le consulat général d'Israël a déposé une plainte auprès de la police contre l'agresseur, qui a été arrêté, tandis que Nir Barkat a réagi à la tentative d'attaque. "Le meurtre politique est une question de temps dans l'État d'Israël. Sous les auspices de la protestation, certains ont fait couler le sang de représentants élus. Nous sommes sur une pente glissante et dangereuse. Je remercie les agents de sécurité qui ont repoussé l'agresseur et ont empêché que je sois blessé. La violence est l'érosion des fondements de la démocratie", a-t-il déclaré.

Capture d'écran/i24NEWS L'ex-maire de Jérusalem et député Likoud Nir Barnat était l'invité politique du Grand Live sur i24NEWS le 13.08.2019

Mercredi, Nir Barkat, a annulé sa participation à un événement organisé dans une synagogue réformée de Boston, par crainte d'être importuné par des manifestants. Son intervention lors de la conférence annuelle du Jerusalem Post à New York, cette semaine, a été interrompue par des manifestants qui ont crié "honte !" à plusieurs reprises pendant qu'il parlait.