Israël : Benny Gantz toujours en tête selon un nouveau sondage

Le parti de l’Union nationale de l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, continue de se renforcer et obtiendrait 31 sièges à la Knesset si les élections avaient lieu aujourd’hui, selon un nouveau sondage réalisé par Panels Politics pour le quotidien israélien Maariv. Ce nombre record avait été atteint pour la dernière fois le 5 mai, avant la réponse israélienne aux tirs de roquettes lancés depuis Gaza. L’enquête a été menée les 7 et 8 juin auprès d’un échantillon représentatif de la population israélienne juive et arabe de 502 personnes.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou

L’Union nationale gagne deux siège par rapport au dernier sondage effectué la semaine dernière, alors que le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou et Yesh Atid de Yaïr Lapid récolteraient le même nombre de mandats que la semaine dernière, soit respectivement 26 et 18. L’augmentation du score de l’Union nationale provient des indécis et de ceux qui n’ont pas voté lors des précédentes élections, selon le sondage.

AP Photo/Ohad Zwigenberg Yaïr Lapid

Les personnes interrogées ont en outre plébiscité Benny Gantz pour le poste de Premier ministre, avec 45 % d’entre elles qui le considèrent comme le candidat le plus approprié pour diriger le gouvernement. 2 % de sondés supplémentaires le placent comme favori, par rapport au dernier sondage. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre actuel, reste stable avec 38 % des sondés qui en font leur favori.

Yonatan Sindel/Flash90 Betsalel Smotrich

Les deux partis ultraorthodoxes du Shas et du Judaïsme unifié de la Torah arriveraient en troisième et quatrième position avec respectivement neuf et sept sièges. Suivraient, Israel Beitenou avec six mandats comme la semaine dernière, Hadash-Ta'al et le Sionisme religieux du ministre des Finances Betsalel Smotrich, avec cinq mandats chacun, soit un de moins que lors de la dernière enquête. Ra’am, Force juive (Otzma Yehoudit) du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, et le parti d’extrême gauche Meretz resteraient stable avec dans l’ordre, cinq et quatre sièges pour les deux derniers cités.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

Le parti travailliste qui passe de 2,6 % à 2 % des intentions de vote et Balad de 2,2 % à 1,8 % s’éloignent encore plus du seuil d’éligibilité de 3,25 %. La coalition gouvernementale actuelle n’obtiendrait que 51 sièges et l’opposition 69, ce qui lui assurerait une large majorité au Parlement israélien.