Israël : Ehud Barak critiqué après son appel à la "rébellion civile non violente"

L'ancien Premier ministre israélien et activiste de gauche Ehud Barak a été fortement critiqué après avoir appelé à une "rébellion civile non violente", lors d'une manifestation à Haïfa contre la réforme judiciaire du gouvernement. Barak a proclamé devant les manifestants : "Nous gagnerons, parce que nous n'avons pas d'autre terre et pas d'autre option. Nous luttons pour l'âme et l'avenir d'Israël... Pour ce faire, les manifestations doivent s'intensifier et se transformer en une rébellion civile. Une désobéissance non violente... J'appelle tous les civils israéliens à se préparer à agir, et à répondre quand l'appel sera lancé."

En réponse à ces propos, Nissim Vaturi, député du parti Likoud, a accusé Barak de trahison lors d'une interview à la radio 104.5 FM : "Dans d'autres pays, une telle personne pourrait être candidate à la pendaison, mais puisque Israël est une démocratie, une peine d'emprisonnement d'au moins 20 ans serait appropriée."

Avshalom Sassoni/Flash90 L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak lors d'une manifestation contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement , à Tel Aviv

Vaturi a insisté sur le fait que "quelqu'un comme lui devrait être en prison, et je vais porter plainte contre lui auprès de la police." Plus tard, Vaturi a réitéré ses accusations sur Twitter, affirmant : "Il appelle ouvertement à la guerre civile, au coup d'État et à la violence. Une personne aussi dépravée devrait être en prison depuis longtemps."

Vaturi a également fait référence aux liens entre Barak et le financier disgracié, Jeffrey Epstein, condamné pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution en 2008. Cependant, Barak a toujours nié avoir été témoin de tout abus sexuel.