Yair Lapid et Benny Gantz ont menacé de mettre un terme aux pourparlers autour de la réforme judiciaire

Le Parlement israélien doit voter mercredi pour élire les deux nouveaux membres du comité de sélection des juges, dont la composition constitue l'un des points les plus controversés de la réforme judiciaire. Le vote commencera peu avant midi (heure locale) et devrait durer trois heures.

Traditionnellement, l'un des deux sièges vacants est attribué à un membre de l'opposition, tandis qu'au moins un des candidats doit être une femme. Seulement cette fois, la coalition a fait savoir qu'elle entendait bien faire élire deux membres issus de la majorité. La liste des candidats - finalisée lundi - ne compte ainsi qu'un seul membre de l'opposition en la personne de Karin Elharrar, députée Yesh Atid. Les autres candidats sont issus des partis Likoud, Shas et Force juive composant la coalition.

Si la nomination de deux députés de la coalition au sein du comité de sélection des juges semble de toute manière compromise pour de simples raisons d'arithmétique, les débats sur la question constituent un précédent dont se réjouissent les partisans de la réforme.

Outre deux députés, le comité de sélection des juges comprend également trois juges de la Cour suprême dont son président, deux avocats du barreau et deux ministres, dont celui de la Justice. Le panel a pour tâche de procéder aux nominations à la Cour suprême et sélectionne les juges des tribunaux inférieurs.

Plus tôt en janvier, le ministre de la Justice Yariv Levin a présenté une proposition de réforme judiciaire prévoyant la modification de la composition du comité de sélection des juges, de façon à y inclure davantage de membres de la coalition. Ce point très litigieux, perçu par les opposants à la réforme comme anti-démocratique, est l'un de ceux qui alimentent les manifestations de masse qui se déroulent chaque semaine des les rues du pays depuis maintenant six mois.

Depuis son arrivée à la Knesset dans la matinée de mercredi, Benjamin Netanyahou, soucieux de laisser une chance aux négociations entre majorité et opposition sur le contenu de la réforme judiciaire, manœuvre afin de faire reporter le vote. Pour ce faire, il tente de convaincre les députés de la coalition de voter contre tous les candidats en lice.

Yonatan Sindel/Flash90 La députée Yesh Atid Karin Elharrar

Le chef de l'opposition Yair Lapid a fustigé ces tractations, affirmant que le Premier ministre "avait perdu le contrôle de la coalition", laissée aux mains de "dangereux extrémistes". Il a ainsi menacé de mettre fin aux pourparlers autour de la réforme qui se poursuivent sous l'égide du président Herzog, rapidement suivi par le dirigeant de l'Union nationale, Benny Gantz.

En prévision du vote de mercredi, plusieurs acteurs majeurs de l'économie israélienne ont envoyé une lettre au Premier ministre afin de le convaincre de ne pas modifier la composition du comité de sélection des juges. La lettre a été signée, entre autres, par les PDG et présidents de Fox, Tnouva, Facebook Israël, Shufersal, Isrotel ainsi que les dirigeants des cinq grandes banques du pays.

Interrogé à la radio, Eyal Neve, l'un des leaders de la contestation, a assuré que si deux représentants de la coalition étaient élus aujourd'hui - et non pas un membre de la coalition et un de l'opposition -, les manifestants anti-réforme "brûleraient les rues".