Le ministre israélien de la Diaspora "ne comprend pas les Juifs américains", selon un responsable à la Maison Blanche

Chikli a été photographié en train de faire ce qui est apparu à beaucoup comme un geste obscène en direction de militants opposés au gouvernement israélien

L'administration Biden a rejoint les critiques à l'égard du ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, au cœur d'une polémique après une photo le montrant faire une grimace lors d'un défilé pro-israélien à New York, ainsi que sa défense de l'incident. Lors du défilé "Celebrate Israel", Chikli a été photographié en train de faire ce qui est apparu à beaucoup comme un geste obscène en direction d'un groupe qui protestait contre le gouvernement israélien. Lui et son équipe ont déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire ce geste et qu'il faisait signe aux manifestants de sourire.

"Le fait qu'un haut fonctionnaire israélien soit venu aux États-Unis et n'ait pas eu une seule réunion publique avec la communauté juive américaine, et le fait que sa seule interaction publique consiste à envoyer promener quelqu'un ou à lui demander de sourire est révélateur", a déclaré un représentant de l'administration Biden, qui a requis l'anonymat au site JTA.

Il a également dit être particulièrement irrité par la défense de l'incident par Amichaï Chikli lors d'une apparition lundi soir sur la télévision israélienne. Le ministre avait alors qualifié de "fake news" les tweets de ses détracteurs au sujet de la photo. Il n'a en revanche pas dit que la photo avait été modifiée. "Blâmer le photographe montre à quel point il ne comprend pas la diaspora juive américaine", a déclaré le fonctionnaire. "Ses commentaires ont des ramifications. L'administration Biden observe la situation", a-t-il ajouté.

La critique du responsable américain s'ajoute aux récentes déclarations de l'administration Biden qui a exprimé son désaccord avec la politique du gouvernement israélien ou le comportement de certains de ses ministres. Bien que Chikli ait rencontré des dirigeants de groupes juifs à Washington et à New York, aucune de ces réunions n'était ouverte au public et des ajustements ont été faits pour éviter les manifestations.

Sa nomination en tant que ministre de la Diaspora avait déjà suscité l'antagonisme de certains segments libéraux du judaïsme américain en raison de ses déclarations passées sur le mouvement réformé et la communauté LGBTQ.