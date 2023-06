La députée de l'opposition Karine Elharrar a été élue avec 58 voix pour, ce qui signifie qu'au moins quatre membres de la coalition ont voté en sa faveur

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid et le chef du parti Unité nationale Benny Gantz ont annoncé mercredi l'interruption des pourparlers avec la coalition sur la réforme judiciaire, tant qu'un deuxième député ne sera pas nommé au comité de sélection de juges qui doit se réunir prochainement. Cette annonce intervient après le vote surprise de la Knesset en faveur de la candidature de la députée de l'opposition, Karine Elharrar, du parti centriste Yesh Atid au sein du comité de sélection des juges, tandis que celle de Tally Gotliv, membre du Likoud, a été rejetée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait prévu d'organiser l'élection d'un député de la coalition et un autre de l'opposition au comité de sélection des juges, comme le veut la tradition, afin de ne pas mettre en péril les pourparlers en cours entre les différents partis sur la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

Mais après avoir échoué à affirmer son contrôle sur sa coalition et face au risque de résultats indésirables, Netanyahou a tenté de faire en sorte qu'aucun député ne soit élu. Le Premier ministre n'est en effet pas parvenu à forcer Tally Gotliv à retirer sa candidature, alors que les deux partis d'extrême droite, Otzma Yehudit et Sionisme religieux, faisaient pression pour que deux députés de la coalition occupent les deux sièges disponibles au sein du comité.

Les résultats ont mis le Premier ministre dans l'embarras, démontrant son manque de contrôle sur ses propres députés, même si, avec un membre de l'opposition désormais confirmé, la coalition devrait s'unir pour désigner un candidat de son cru lors d'un vote qui aura lieu d'ici 30 jours.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou pendant le vote sur le panel de sélection des juges à la Knesset, le 14 juin 2023

Le vote de la Knesset indique que plusieurs membres de la coalition ont rompu les rangs pour soutenir le candidat de l'opposition. La députée de Yesh Atid Karine Elharrar a été élue avec 58 voix pour et 56 contre, ce qui signifie qu'au moins quatre membres de la coalition ont voté en sa faveur. La candidature de Tally Gotliv, du Likoud, qui a refusé de se retirer, a été rejetée à une écrasante majorité, avec seulement 15 voix pour et 59 contre.

Malgré ce résultat, les dirigeants de l'opposition ont annoncé dans la soirée qu'ils ne poursuivraient pas les négociations en cours sur la réforme judiciaire à la résidence du président tant que le comité de sélection judiciaire n'aurait pas été réuni au complet.

Yonatan Sindel/Flash90 Karine Elharrar à Jerusalem.

Les nominations judiciaires, qui dépendent du comité et de sa composition, sont au cœur du projet de réforme du système judiciaire promue par le gouvernement et constituent l'un des principaux points d'achoppement des négociations qui se tiennent à la résidence du président.

Le comité est actuellement composé de neuf membres : deux députés, deux ministres, deux représentants de l'Association du barreau israélien et trois juges de la Cour suprême, dont le président de la Cour. Tant que l'identité des représentants politiques n'est pas réglée, le groupe ne peut pas se réunir pour examiner un arriéré de plus de 80 nominations judiciaires et deux postes vacants à la Cour suprême.