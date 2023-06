Yaïr Lapid reproche à Netanyahou l’accord imminent entre les États-Unis et l'Iran

Benjamin Netanyahou a "perdu l'attention de l'Amérique" en n'ayant pu empêcher un accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, a dit Yaïr Lapid

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a critiqué vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour avoir "perdu l'attention de l'Amérique" et pour ne pas avoir été en mesure d'empêcher les États-Unis et l'Iran de signer un accord sur le nucléaire. Ces accusations interviennent alors que de nombreuses informations circulent depuis quelques semaines selon lesquelles Washington et Téhéran seraient sur le point de conclure un accord informel limitant les efforts nucléaires de l'Iran et libérant des prisonniers américains en échange d'un assouplissement des sanctions.

https://twitter.com/i/web/status/1669608967335550977 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Malgré toutes les tentatives de l'appeler par d'autres noms, ce que les États-Unis et l'Iran sont sur le point de signer est un accord nucléaire. En outre, il s'agit exactement du même accord nucléaire qu'ils ont essayé de promouvoir pendant le changement de gouvernement et que nous avons réussi à empêcher en travaillant discrètement et intensivement avec le gouvernement. Si cet accord est signé maintenant, c'est un échec colossal du gouvernement", a tweeté M. Lapid.

Selon lui, le Premier ministre a perdu de l'influence à Washington en raison du projet de réforme judiciaire de son gouvernement, au sujet duquel l'administration Biden a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes. "À cause du coup d'État, M. Netanyahou a perdu l'attention des Américains et la capacité d'influencer et d'arrêter un accord mauvais et dangereux. Il devrait annoncer que le coup d'État est annulé, se rendre à Washington et tout faire pour que l'accord ne soit pas signé. Comme par le passé, nous nous mobiliserons pour obtenir l'aide de l'opposition", a ajouté M. Lapid.

AFP Centrifugeuses nucléaires Iran

Le Likoud de Netanyahou a réagi en rappelant que le premier ministre était celui qui avait convaincu l'administration Trump de se retirer de l'accord nucléaire de 2015. "La position ferme du Premier ministre Netanyahou a fait sortir les États-Unis du dangereux accord nucléaire initial avec l'Iran et empêche même aujourd'hui d'y revenir". Yair Lapid, qui a soutenu le dangereux accord nucléaire initial avec l'Iran et a donné des champs de gaz gratuits au Hezbollah, est le dernier à pouvoir prêcher la morale au Premier ministre Netanyahou, qui mène depuis des années une lutte internationale déterminée contre le programme nucléaire iranien", a déclaré le parti.

"Contrairement à M. Lapid, qui s'est engagé auprès des États-Unis à mener une politique "sans surprise", le Premier ministre Netanyahou n'était pas prêt à prendre un tel engagement et a même indiqué clairement qu'avec ou sans accord, Israël s'efforcerait d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires", a ajouté le Likoud.