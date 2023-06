Ayelet Shaked : "Le sionisme religieux mérite une représentation plus variée et moins infantile"

L'ancienne ministre de la Justice a révélé avoir proposé des solutions à Yariv Levin pour faire passer la réforme du système judicaire

L'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a exprimé des critiques envers la coalition gouvernementale, en particulier les ministres de son propre courant politique, le sionisme religieux, concernant la réforme judiciaire. dans une interview accordée à la chaîne Kan 11 ce week-end. "Si nous nous battons pour tout, il ne nous restera rien. C'est pourquoi, en utilisant les outils disponibles, j'ai fait ce qu'il fallait par le biais de processus politiques pour obtenir une majorité au sein de la commission. J'ai inclus le représentant de l'opposition et les deux représentants du Bureau des avocats. J'ai mis en œuvre mon idéologie sans perturber la société israélienne ni ruiner l'économie", a-t-elle affirmé, faisant allusion à son action lorsqu'elle était aux affaires.

Photo by Amit Shabi/POOL Ayelet Shaked arrive à une réunion du cabinet au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 02 octobre 2022.

Ayelet Shaked, qui s'est temporairement retirée de la vie politique, a également critiqué Bezalel Smotrich, chef du parti Sionisme religieux et actuel ministre des Finances, ainsi qu'Itamar Ben Gvir, le leader du parti Otzma Yehudit (Force juive) et actuel ministre de la Sécurité intérieure. "Ils représentent une petite partie du sionisme religieux. Ils ont obtenu beaucoup de voix en raison des conséquences du 'gouvernement du changement', mais je ne pense pas que cela se reproduira la prochaine fois. Le sionisme religieux mérite une représentation plus variée et moins infantile", a-t-elle affirmé", a déclaré l'ancienne dirigeante du parti Yamina.

Yonatan Sindel/Flash90 Naftali Bennett, Ayelet Shaked et Bezalel Smotrich du parti de droite Yamina tiennent une conférence de presse à Jérusalem le 14 mai 2020

Elle a également révélé que lorsque les protestations contre la réforme judiciaire ont commencé, elle a proposé une solution au ministre de la Justice, Yariv Levin. "J'ai suggéré qu'il remplace les deux représentants du Bureau des avocats par des personnalités publiques qu'il nommerait. Il aurait pu s'entendre avec [la présidente de la Cour suprême Esther] Hayut et exiger qu'elle nomme des juges conservateurs qui sont déjà dans le système. Et c'est finalement ce qu'il fera. ... Et il y a d'autres moyens de réduire le caractère raisonnable", a-t-elle ajouté.

Ayelet Shaked a également exprimé sa conviction que les négociations sur la réforme entre la coalition et l'opposition, qui se tiennent à la résidence du président à Jérusalem, reprendront, affirmant que c'est la seule chance d'aboutir à une solution.